Ganhe livros que melhoram a vida dos que sofrem da doença crónica mais prevalecente

Segundo os últimos dados do Observatório da Diabetes, em Portugal, mais de um milhão de pessoas sofre desta doença. Destas, mais de um terço estão por diagnosticar. Para além disso, cerca de dois milhões de portugueses têm risco elevado de desenvolver a patologia. Atentos a esta problemática, a editora Lidel Saúde e Bem-Estar e o Núcleo de Estudos da Diabetes Mellitus (NEDM) da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna decidiram unir esforços.

Sob a coordenação dos médicos especialistas em medicina interna, Estevão Pape e Edite Nascimento, o livro "Diabetes – O que posso comer?", que também conta com a colaboração das nutricionistas Mariana Afra Pedro, Paula Cristina Almeida e Vera Ruivo Dias, apresentado publicamente a 21 de janeiro de 2020, tem como principal finalidade prevenir e reforçar a importância de uma alimentação cuidada e rigorosa para manter a diabetes controlada.

Diariamente, quem é diabético tem de tomar decisões sobre o que (pode) comer que influencia diretamente a sua saúde, não só no presente como também no futuro, pois só o tratamento com medicamentos não é suficiente para manter os níveis de açúcar no sangue equilibrados. Segundo os autores da obra, que apresenta inúmeras recomendações úteis, a arte consiste em conciliar uma alimentação equilibrada com a satisfação pela comida e pelo ato de comer.

Temos cinco exemplares do livro "Diabetes - O que posso comer?" para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, só tem de aceder ao site da editora, descobrir o nome de outro título em destaque e e enviar, depois, a resposta por e-mail para o endereço de correio eletrónico passatempo.felicidade@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico, endereço de e-mail e número de identificação fiscal. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações até às 18h00 do dia 10 de fevereiro de 2020. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do SAPO Lifestyle. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NÃO UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AO PASSATEMPO!