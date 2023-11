Nash Morgan sempre foi conhecido como o mais simpático dos irmãos Morgan, de sorriso aberto para todos. Agora, este chefe de polícia, um sulista encantador que tenta recuperar de um tiroteio, sofre de ataques de pânico e pesadelos constantemente.

Nash não quer que ninguém saiba que está com problemas. Acontece que a sua nova vizinha, a inteligente e sensual Lina, consegue ver além do óbvio. Por regra, ela não é fã de contacto físico, a menos que o inicie. No entanto, por alguma razão, o toque de Nash é diferente. E ele também sente isso. A ligação física entre ambos é inegável e Nash pergunta-se se deve avançar com a relação.

É uma pena que Lina também tenha segredos: se Nash descobrir o verdadeiro propósito de ela estar em Knockemout, nunca a perdoará. Além disso, Lina não quer relacionamentos. Nunca mais. Nash decide que Lina será sua, custe o que custar… mesmo que isso signifique enfrentar o perigo que quase o matou.

