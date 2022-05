É a marca de vinho de mesa mais antiga em Portugal e agora anda "Nas bocas do mundo", o nome dado à nova campanha promocional de Periquita. Presente na vida dos portugueses desde 1850, pretende agora (re)lembrar aos consumidores o seu legado e reforçar a sua presença pelo mundo, uma vez que é atualmente um dos vinhos portugueses mais exportados globalmente. A nova campanha revela a autenticidade, o carácter e a capacidade de adaptação de Periquita ao longo de 172 anos.

Numa altura em que procura transmitir um tom de modernidade, esta marca icónica da José Maria da Fonseca aposta também numa nova assinatura, "O vinho que cruza a sua história com a de todos nós". O escritor português Eça de Queirós e o pintor neerlandês Vincent van Gogh são as estrelas da nova campanha publicitária, desenvolvida em conjunto com a agência Adagietto, que apresenta elementos históricos a conviver em harmonia com a contemporaneidade.

