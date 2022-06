Ganhe cosméticos anti-idade com ativos de alto desempenho

Melhorar a saúde e a beleza da pele é a principal missão da Skin Perfection by Bluevert, uma marca de dermocosmética que aposta na pesquisa e na inovação para desenvolver fórmulas avançadas. A utilização de ingredientes ativos com provas dadas está na origem da criação de produtos adequados para todos os tipos de pele. Além de a protegerem e nutrirem, também previnem os seus problemas mais comuns, como é o caso do envelhecimento.

Advanced Day Serum The Age Defyer, um dos best sellers da marca, é exemplo disso. Com ácido hialurónico, ácido ferúlico, péptidos, vitamina C pura, dimetiletanolamina e Plasmarine Active Complex, um complexo exclusivo patenteado à base de extratos marinhos, este sérum tem uma forte ação antioxidante. Além de estimular a síntese de colagénio, aumenta a firmeza e a elasticidade da pele e reduz as rugas mais profundas, deixando a pele hidratada, sedosa e luminosa.

Complete Night Serum The Ultimate Recovery, o sérum noturno da Skin Perfection by Bluevert, com retinol, ácido hialurónico, vitamina E, niacinamidas e o complexo Plasmarine Active Complex, é outra das propostas da empresa. Para além de redefinir a epiderme, estimula o processo de regeneração durante o período de descanso e aumenta a firmeza da pele. À semelhança dos restantes produtos da marca, apresenta uma fórmula ecológica e sustentável.

