De norte a sul do país, não faltam unidades hoteleiras repletas de charme, perfeitas para momentos de evasão que ficam na memória. A Small Portuguese Hotels, uma marca de hotéis portugueses, independentes e únicos entre si, que cobre todo o território nacional, disponibiliza uma plataforma de distribuição de reservas diretas com ofertas imperdíveis e também comercializa vouchers de oferta, uma prenda que agrada sempre, que valem noites de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros que a integram.

É o caso do hotel Condes Azevedo Palace Apartments no Porto, da Mercearia D'Alegria Boutique B&B em Peniche, da Quinta das Murtas em Sintra, do Cocoon Eco Design Lodges no Alentejo e do hotel Baía da Luz em Lagos. Temos cinco vouchers que valem uma estadia de duas noites com pequeno-almoço para duas pessoas para oferecer. Para se habilitar, além de seguir o Broader no Instagram e no Facebook e a Small Portuguese Hotels no Instagram e no Facebook, apenas tem de ir ao site da empresa.

Depois de descobrir o valor que pode poupar em combustível ao efetuar uma reserva nesta plataforma, deve enviar a resposta para passatempo.hoteis@sapo.pt. Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail nem a unidade hoteleira da sua preferência. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 18 de junho de 2022. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O voucher que constitui o prémio do passatempo inclui duas noites de alojamento com pequeno-almoço para duas pessoas na unidade hoteleira indicada aquando da participação, a usufruir no prazo de um ano após a receção. A reserva tem de ser feita previamente e está sujeita à disponibilidade do hotel.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte broader@sapo.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!