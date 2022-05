São muitos os que o consideram o melhor festival de humor do mundo. De volta para a décima-quinta edição, o Solrir promete divertir (muito) os que, nos dias 9, 10, 11 e 12 de junho, passarem pelo Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, no Algarve. Os humoristas Herman José, Marco Horácio, Aldo Lima, Serafim, Francisco Menezes, David Cristina, Beatriz Magano e Nilton, o embaixador do evento, são os nomes confirmados pela organização.

No dia 11, o palco será também ocupado pelo mágico Mário Daniel, para um espetáculo de humor e magia onde tudo pode desaparecer, exceto as gargalhadas. O Solrir, com preços diários entre os 15 € e os 19 € e packs especiais, volta a ser promovido pelo município de Albufeira, pela Press Happiness e pelo Palácio de Congressos do Algarve, com o apoio do grupo NAU Hotels & Resorts, do Turismo Regional do Algarve e da Adega do Cantor.

Temos dois bilhetes duplos para cada um dos dias para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, além de seguir o Broader no Instagram e no Facebook e o Solrir no Facebook, apenas tem de ir de descobrir em que ano nasceu o embaixador da edição deste ano do Solrir e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.solrir@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico, endereço de e-mail e número de cartão de cidadão nem de indicar a data em que mais gostaria de assistir ao festival no caso de ser um dos vencedores do passatempo. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 8 de junho de 2022. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte broader@sapo.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!