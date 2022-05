A sala Tejo do Altice Arena recebe, nos dias 17 e 18 de maio, um dos maiores eventos de coquetéis e hospitalidade do país, o Lisbon Bar Show. Depois de uma pausa de dois anos na sua realização, devido à pandemia, o evento, que é também um dos acontecimentos mais importantes da área a nível internacional, regressa agora, atestando o dinamismo e até mesmo o crescimento exponencial deste sector que se tem mostrado relevante a nível económico.

França é o país convidado desta sétima edição onde vão estar reunidos diversos profissionais de referência da indústria e da gastronomia, como é o caso de Stéphane Moeslé, de Remy Savage, de Vincent Farges e de Frederic Breitenbucher. O evento conta ainda com um vasto leque de convidados, como Patrick Pistolesi, Christian Maspes, Julio Bermejo e Danil Nevsky. Paulo Gomes e Nelson de Matos são dois dos oradores portugueses.

Para além de demonstrações de mixologia e de provas de coquetéis, o evento promove ainda várias palestras e workshops sobre diversos temas. A maridagem de bebidas compostas e as demostrações de gastronomia com chefs portugueses que vão cozinhar ao vivo são alguns dos assuntos em destaque, tal como a sustentabilidade, um tema de relevo que está na ordem do dia. No segundo dia do evento, será também celebrado o Dia Nacional do Cocktail.

A data foi instituída em 2016 por Alberto Pires, fundador e organizador do Lisbon Bar Show, com o objetivo de destacar o sector das bebidas espirituosas e o conhecimento e o (bom) trabalho desenvolvido pelos dos profissionais deste setor. Para assinalar a ocasião, haverá nessa data, às 17h00, um brinde com um mojito gigante. Este ano, vão estar presentes no evento 120 expositores, registando-se um acréscimo de participantes estrangeiros.

Temos 10 bilhetes duplos para os dois dias do Lisbon Bar Show para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site do evento, descobrir o nome de uma das oradoras femininas e enviar, de seguida, a resposta para broader@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico, endereço de e-mail, idade e número de cartão de cidadão. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS ENVIADAS POR MAIORES DE 18 ANOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações até às 23h59 do dia 15 de maio de 2022. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida a partir dessa data na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos vencedores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor, contacte broader@sapo.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!