Habilite-se a ganhar uma noite numa luxuosa unidade hoteleira e tratamentos de spa revigorantes

O histórico edifício que hoje alberga o Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa, no Fundão, em pleno coração da Serra da Gardunha, resulta de uma notável reabilitação das ruínas do antigo convento do século XVI que lhe deu o nome. Este espaço de charme, que junta sob o mesmo teto, lazer, gastronomia e vinhos, negócios, natureza, cultura, saúde e bem-estar, conta com 24 unidades de alojamento, divididas por 16 quartos, quatro suites e quatro villas exteriores.

O conforto impera, conjugando o austero do granito original com a suavidade do veludo em tonalidades roubadas à natureza envolvente, o verde, o azul e o cobre. Além de duas piscinas, uma interior e outra exterior, é o local perfeito para praticar atividades ao ar livre, uma vez que conta com um campo de padel para quatro jogadores, trilhos pedestres, rotas de BTT e escalada, que proporcionam experiências únicas e marcantes. O "Bodhi" SPA é outro dos pontos de interesse.

Localizado na zona das antigas oficinas do convento, é lá que os hóspedes encontram a piscina interior aquecida com um circuito dinâmico de águas, com cascatas, diferentes jatos subaquáticos e camas de hidromassagem. Este espaço integra ainda uma sala para tratamentos e massagens, uma sauna e um flutuário com sal Epsom, um sal especial. A sua utilização é especialmente benéfica para as articulações e para os ossos, reduzindo os sintomas das artrites e artroses.

