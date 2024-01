Perséfone é a Deusa da Primavera, embora só de nome, porque, desde que se lembra, as flores murcham ao seu toque. Perante a incapacidade de usar os seus poderes de deusa, decide mudar-se para Nova Atenas, onde espera levar uma vida sem complicações disfarçada de jornalista mortal.

Hades, Deus dos Mortos, construiu um império de jogo no mundo mortal, e dizem que as suas apostas favoritas são as impossíveis de ganhar.

Um encontro fortuito entre Perséfone e Hades prende a deusa num contrato de termos impossíveis: deve criar vida no Mundo Inferior ou perderá a sua liberdade para sempre. No entanto, a aposta fará mais do que expor o fracasso de Perséfone como deusa. Enquanto as sementes da sua liberdade se esforçam por germinar,os sentimentos por Hades crescem, apesar de saber que são… proibidos.

Uma leitura imperdível na escrita da autora dos Estados Unidos, Scarlett St. Clair.

PASSATEMPO

