"Este produto Satisfyer abre uma nova dimensão de experiências sensuais com design romântico, ondas de pressão sem contacto e a revolucionária Liquid Air Technology". Com estas palavras está apresentado o Satisfyer Pro 2 Classic Blossom. O estimulador do clitóris em silicone que opera com 11 programas de ondas de pressão sem contacto. Já a tecnologia Liquid Air imita a sensação sensual de um jato de água pulsante. O aparelho, com 15 anos de garantia, é à prova de água. Uma rosa que nunca murchará e que se afigura como um presente único.

PASSATEMPO

Para se habilitar a ganhar um dos três Satisfyer Pro 2 Classic Blossom que estamos a oferecer, basta responder corretamente às duas perguntas que encontra no final do artigo.

O passatempo termina a 8 de fevereiro, às 11h00. Os resultados são divulgados a partir das 14h00 desse mesmo dia.

O formulário pede nome completo e morada. As participações incompletas não são consideradas. O fornecimento de dados falsos ou errados levará à desclassificação do vencedor. Confirme os dados antes de submeter a participação.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por participante.

Se tiver alguma dúvida poderá enviar um e-mail para sapolifestyle@telecom.pt.

Não serão respondidas as dúvidas deixadas na caixa de comentários.

Não são aceites trocas de vencedores.

Os premiados serão avisados por e-mail.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

Boa sorte.