Rosie está desesperada. Tem apenas oito semanas para escrever um romance e está com um bloqueio criativo. Ainda por cima, o teto da casa de banho ruiu diante do seu nariz. Felizmente, pôde fugir para o apartamento de Lina enquanto ela está fora. Mas o que Rosie não sabe é que Lucas, primo da sua melhor amiga, também lá vai ficar. Então, este cavalheiro espanhol oferece-se para partilhar o apartamento com ela e propõe-lhe uma estranha experiência para a ajudar no seu trabalho: ter quatro encontros românticos para que ela se inspire e ultrapasse o seu bloqueio. Rosie aceita, e a experiência ajuda-a a escrever um grande romance...mas começam a apaixonar-se um pelo outro.

