O Mercado de Vinhos regressa ao Campo Pequeno, na sua 10.ª edição, entre os dias 17 e 19 de novembro para dar palco aos pequenos e médios produtores de vinhos nacionais. Esta edição contará também com destilados, já que aguardentes e gins de origem nacional estarão entre os expositores.

O Concurso de Vinhos, que terá a sua segunda edição, vai distinguir “A escolha do Mercado” e, coordenado pela Associação de Escanções de Portugal que, com um júri de profissionais, apreciarão os vinhos submetidos pelos expositores presentes no evento, vão eleger também os vinhos que se destacam nas seguintes categorias: As melhores compras até 5 euros, entre 5 e 12 euros e mais de 12 euros e ainda a categoria Vinhos Arrojados.

Nos cursos de Iniciação à Prova, os visitantes poderão conhecer a forma correta de degustar o vinho, quebrar preconceitos e conhecer uma arte e um prazer que estão ao alcance de todos.

Os visitantes do Mercado de Vinhos do Campo Pequeno poderão ainda conhecer a Exposição dos Aromas. Para além de informação sobre as castas portuguesas, esta exposição conta com vários elementos com os quais o público pode interagir desafiando-o a identificar os aromas característicos das diversas castas existentes e utilizadas na produção dos vinhos. Despertando os sentidos, e como se de um jogo se tratasse, o visitante aprende a identificar uma panóplia de aromas e sabores, descobrindo desta forma a essência dos vinhos.

O evento contará ainda com a presença da artista Ekaterina Zavodun, que executa os seus trabalhos com vinho tinto. Através do seu projeto “The World is Wine”, produz retratos, organiza “masterclasses” de arte com vinho, e desenha ao vivo em diversos eventos.

