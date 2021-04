O Museu do Oriente convida-o a momentos de contemplação com uma introdução à prática de mindfulness e um workshop que apresenta a arte japonesa Wabi Sabi, para desenvolver os sentidos e aprender a viver no presente.

O workshop de Introdução ao Mindfulness realiza-se em duas sessões, nos dias 8 e 15 de maio, sábado, entre as 10h00 e as 13h00. O objetivo é dar a conhecer esta prática, os seus benefícios e aplicações, e ajudar a desenvolver ferramentas para melhor responder a cada desafio, viver e desfrutar de cada momento de forma mais consciente, reduzir o estado de stresse e de preocupação e aumentar a concentração no trabalho e no dia a dia.

Mindfulness ou Atenção Plena, é o estado mental de simplesmente estar. Quando escolhemos viver desta forma consciente, estamos a escolher observar os detalhes da nossa experiência, tal como acontece, sem tentar mudar o que estamos a viver.

Ao cultivar a prática de mindfulness aprendemos a responder melhor e mais habilmente às situações do quotidiano, ao invés de reagir automaticamente. Com resultados cientificamente comprovados, os benefícios são claros: menos stresse, ansiedade e irritabilidade e mais atenção, calma e bem-estar geral.

No sábado seguinte, 22 de maio, o workshop Wabi Sabi aborda a história e os princípios desta filosofia, uma idealização artística do mundo com base nos ideais do Budismo, que remonta ao Japão do século XV.

Wabi Sabi traduz a beleza transitória captada por um olhar humilde ou agradecido, que explora o modo como apreciamos a mudança e como a mudança se pode tornar foco de atenção e meditação. Durante a sessão serão propostos exercícios práticos que incluem Meditação do Chá, observação, exercícios de escrita, poesia e de como aplicar os princípios de Wabi Sabi em casa.

Ambas as atividades são realizadas em formato online, em direto através da plataforma Zoom. É necessária inscrição, disponível em museudooriente.pt.