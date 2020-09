Adquirir as bases da fotografia digital, descobrir os segredos da realização de vidrados e conhecer o universo mágico das Plantas Tintureiras do Oriente são algumas das propostas que o Museu do Oriente tem para o mês de outubro, em três workshops que vão estimular a criatividade dos participantes.

O dia 10 de outubro é dedicado à captação de imagens, com a oficina de fotografia de viagem. No workshop orientado pelo fotógrafo Nuno Lobito são partilhados os princípios básicos da fotografia digital e a sua aplicação criativa e com qualidade, a qualquer projecto.

Para os amantes da decoração e das artes manuais, o Museu do Oriente sugere o workshop de Vidrados, uma formação centrada na realização de experiências a partir de receitas de vidrados.

À parte prática, antecedem os conteúdos teóricos como a introdução à composição do vidrado, a curvas das queimas, atmosferas e classificação dos vidrados. Segue-se a preparação do vidrado e sua aplicação, demonstração e experimentação de técnicas de vidragem. O workshop é orientado por Helena Brízido e divide-se em quatro sessões, nos dias 13, 14, 15 e 21 de outubro.

A 24 de outubro, propõe-se a iniciação a um universo cheio de magia e simbolismo com o workshop Plantas Tintureiras do Oriente. Desde a introdução e metodologia até ao tingimento com este tipo de plantas, haverá certamente lugar para a experimentação destes corantes naturais que há muito nos chegaram do Oriente.

Plantas Tintureiras créditos: Museu do Oriente

O Museu do Oriente recebeu o Selo Clean & Safe para Museus, Palácios, Monumentos e Sítios Arqueológicos, atribuído pelo Turismo de Portugal em articulação com o Ministério da Cultura, às entidades que cumprem as recomendações da Direcção-Geral da Saúde e asseguram o cumprimento de requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da Covid-19.