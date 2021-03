Olhar para a casa como uma influência direta na harmonia, em todas as áreas da vida, é um conceito criado pela guru japonesa Marie Kondo e que o Museu do Oriente partilha no workshop online “Inspira Alegria”, que se realiza no dia 20 de março.

Segundo o método KonMari, aprender a viver apenas rodeado de coisas e pessoas que nos trazem alegria é o desafio para vivermos uma vida realmente feliz e completa.

Durante a sessão, Rita Carvalho de Matos, uma das primeiras consultoras certificadas em Portugal pela própria Marie Kondo, faz uma introdução ao método e revela algumas dicas, essenciais para quem deseja iniciar este processo pessoal.

O workshop realiza-se online, em tempo real através da plataforma Zoom. Inscrições disponíveis em museudooriente.pt.