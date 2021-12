A lua também amua?

Oficina | 29 jan.: 11.30h | 3 a 5 anos

No cantinho da folha de desenho, espreita uma tímida lua. Assim se traça o principal elemento de qualquer paisagem noturna. Na oficina “A Lua Também Amua?”, pais e filhos trabalham as várias formas da lua, a mãe de todas as noites. O objetivo está em promover o diálogo entre crianças e adultos, através da partilha de experiências.

Sete lágrimas de música clássica

Concerto | 30 jan.: 17h | M/6

Nas últimas semanas do ano, a variedade de concertos de Ano Novo cresce para dar as boas-vindas a 2022. O Museu do Oriente recebe, então, Filipe Faria e Sérgio Simões, com o concerto “Sete Lágrimas – Lyvro da Ilha de Macatan”. Acompanhada por violinos, guitarras e outras surpresas musicais, a dupla homenageia o navegador Fernão de Magalhães, enquanto embarca numa jornada por todos os Natais do mundo.

Fundação Oriente / Divulgação

Recortes de Ano Novo

Oficina | 30 jan.: 11h | M/5

Na China, começar bem o ano constitui sinónimo de ornamentar as casas com decorações de papel. Acredita-se que os ornamentos atraem prosperidade e riqueza, afastando qualquer tipo de azar. Em vésperas de Ano Novo, o museu convida as famílias para o workshop “O Tigre – Histórias com… Recortes de Papel”, desenvolvida a pensar nesta tradição. Recorte a recorte, talvez até um tigre apareça!

Conhecer outros mundos

Exposição | até 30 jan. | M/0

A fotógrafa luso-brasileira Ana Abrão captou na sua lente a diversidade e beleza espalhadas pelo continente asiático. Desta forma, conheceu diferentes tribos, costumes e crenças, enchendo o olhar em cada esquina. O resultado consuma-se na mostra fotográfica “Outros Mundos”, um encontro de culturas, onde minorias étnicas contam a sua história em imagens.

Fundação Oriente / Divulgação

Silêncio que se vai cantar… a ópera!

Exposição | até 31 agos. | M/0

280 peças compõem as melodias de “A Ópera Chinesa”. Quem se aventura pela exposição pode apreciar trajes, perucas e adereços, ligados às tradições de entretenimento da China. Enquanto síntese de várias artes, a ópera merece uma mostra igualmente variada, reunindo património cultural que vai desde a música à mímica.