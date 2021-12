Cabazes de Natal | Operação Nariz vermelho

Miúdos e graúdos vão ficar encantados com os miminhos da Operação Nariz Vermelho. Este ano, a instituição oferece cabazes, adequados a todas as idades, cheios de espírito natalício. Entre peluches, t-shirts e livros didáticos, o que não faltam são formas de assegurar o trabalho da operação junto de crianças hospitalizadas.

Montra solidária | Make a Wish

A fundação Make a Wish apresenta uma montra solidária, com prendas para dar a quem mais gosta. Apoiar os sonhos de crianças em estados vulneráveis pode ser tão fácil como comprar um saco “Kindness is the New Cool” ou um conjunto de etiquetas presente. Os artigos têm o valor de um donativo mínimo, ao qual é possível acrescentar mais contribuições.

Presentes para a Vida | UNICEF

Os Presentes para a Vida da UNICEF melhoram o dia a dia de inúmeras famílias. À distância de um clique, encontra-se a oportunidade de oferecer às crianças que mais precisam artigos humanitários, incluindo kits de higiene, vacinas e material escolar. Os produtos podem ser comprados em nome de alguém especial, que será surpreendido com um donativo em seu nome.

Somos por Eles | União Zoófila

A União Zoófila zela há 70 anos pelo bem-estar animal e a época festiva não é exceção. Ao comprar um produto da iniciativa “Somos Por Eles”, está a beneficiar os cerca de 600 cães e gatos acolhidos pela instituição. Um voucher de apadrinhamento, um calendário ou um hoodie são presentes que calham sempre bem!

Missão de Natal | AMI

A Missão Natal da AMI apoia famílias em situação de pobreza e exclusão social, um pouco por todo o mundo. Faça parte da mudança e abrace uma das iniciativas da associação! Financiar um cabaz de Natal é uma maneira eficaz de garantir bens alimentares em várias mesas de consoada. Outras opções solidárias focam-se ainda na concretização de desejos de crianças e idosos ou na compra de produtos da loja AMI.