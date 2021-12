Dia 20 – Grinch (1990)

HBO, Netflix | M/4

Na cidade de Whoville, a altura mais bonita do ano é, sem dúvida, a época natalícia. Não há um único habitante que não sinta a alegria dos presentes e de rever a família. À exceção, claro está, de Grinch, o grande anti-herói do Natal. Farto de cânticos e decorações, o monstro verde das montanhas prepara um engenhoso plano para acabar com o Natal de uma vez por todas. Não perca o fim desta aventura!

Dia 21 – Klaus (2019)

Netflix | M/7

Simpatia gera sempre simpatia, até nos lugares mais gelados. A produção original da Netflix “Klaus” narra a história de Jesper, o pior aluno de uma prestigiada escola de carteiros. Os maus resultados levam-no até à triste cidade de Smeerensburg, onde é desafiado a distribuir seis mil cartas. A sorte de Jesper muda quando conhece o carpinteiro Klaus, dono de uma cabana cheia de brinquedos.

Dia 22 – Santa Cláusula (1994)

Disney+ |M/6

Perante um mundo de céticos quanto à existência do Pai Natal, Scott acredita que o seu filho deve continuar a acreditar na magia da quadra. Entre esforços para passar tempo de qualidade em família, uma estranha reviravolta ocorre. De repente, Scott vai de pai a Pai Natal! As gargalhadas multiplicam-se nesta hilariante corrida contra o tempo.

Dia 23 – Arthur Christmas (2011)

Netflix | M/6

“Arthur Christmas” desmistifica a incrível capacidade do Pai Natal de distribuir todos os presentes numa só noite. A resposta está na sua operação tecnológica ultrassecreta, escondida nos confins do Pólo Norte. Porém, no meio de tanta azáfama, Arthur apercebe-se que uma menina não recebeu qualquer prenda. Conseguirão entregar o último embrulho a tempo?

Véspera de Natal – Música no Coração (1965)

Apple TV | M/6

Embora longe de se focar totalmente no Natal, “Música no Coração” é recordado por várias gerações como um filme obrigatório da época natalícia. O musical segue o quotidiano de Maria, contratada para ser governanta numa casa habitada por sete crianças endiabradas. Na voz de Julie Andrews, as melodias espalham-se pela família, aquecendo corações. Nada melhor do que passar a véspera de Natal na companhia deste clássico!

Dia de Natal – Sozinho em Casa (1990)

Disney+ | M/6

O que seria do dia de Natal sem ver “Sozinho em Casa”? Kevin está prestes a passar as festividades de forma diferente. Pela primeira vez, o menino de oito anos fica sozinho em casa, depois da família se esquecer de o levar numa viagem rumo a Nova Iorque. O que à partida parecia divertido transforma-se numa luta contra dois ladrões, que aproveitam a oportunidade para fazer das suas. Não há melhor forma de desejar as boas festas!