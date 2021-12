Ticketline | Todo o país

A Ticketline orgulha-se de ter criado um “presente que é mesmo um espetáculo”. Durante o mês de dezembro, pode adquirir um voucher que equivale a um desconto em qualquer espetáculo Ticketline. Há opções para todos os bolsos que podem ser comprados na bilheteira, variando entre 5 e 10 euros de desconto. Assim se convertem embrulhos em experiências, válidas até ao último dia de 2022.

Teatro D. Maria II | Lisboa

Encontrar o presente perfeito para aquela pessoa especial não tem de ser difícil. Rita Blanco vestiu-se de rainha para anunciar o voucher de Natal do Teatro D. Maria II, que inclui bilhetes para dois, quatro ou seis espetáculos. “O Cerejal”, “O Inesquecível Professor” e “O Silêncio e o Medo” são algumas das peças abrangidas por este presente. Há opções a partir dos 18 euros, disponíveis nos vários pontos de venda do Teatro D. Maria II.

Pedro Macedo / Divulgação Teatro D. Maria II

Centro Cultural Malaposta | Odivelas

Este Natal, qualquer um pode ser a estrela lá de casa e receber os aplausos! Na companhia de um voucher do Centro Cultural Malaposta, é fácil trazer música, dança, stand up comedy e muito mais para junto da sua família. O vale pode ser descontado em qualquer espetáculo do centro cultural, num prazo de três meses após a compra. Contacte a entidade e adquira o seu!

Cineteatro António Lamoso | Santa Maria da Feira

O pack de Natal do Cineteatro António Lamoso escolheu a recriação histórica, a música e o circo contemporâneo para animar a quadra festiva em Santa Maria da Feira. “São Sebastião – O Piedoso”, o concerto do trio Blu Flamingo e o espetáculo circense “Suspense” foram os escolhidos para oferecer como prenda, com um custo único de 12 euros. O voucher encontra-se à venda na Loja Interativa de Turismo de Santa Maria da Feira e na BOL.

Divulgação Cineteatro António Lamoso

Espaços 23 Milhas | Ílhavo

A Câmara Municipal de Ílhavo juntou-se à febre dos vales para divulgar as atividades culturais da região. Em pareceria com os espaços 23 Milhas, há vouchers de música, dança e teatro para pôr no sapatinho. A programação incluída divide-se entre o Laboratório das Artes Vista Alegre e a Casa da Cultura de Ílhavo. Já o preçário começa nos 14 euros, com pacotes de dois, três e quatro bilhetes à venda na BOL.