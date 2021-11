Se dia 21 de dezembro é o dia em que o sol se encontra mais distante do equador, na Terra é o dia em que nos aproximamos mais do cinema. E as crianças não ficam de fora, com uma série de curtas-metragens ao seu dispor!

A sessão "Amiguinhos" apresenta pérolas da produção nacional que têm corrido o país e o mundo, de festival em festival, reforçando a qualidade do cinema português. Nestor, Bustarenga, Nha Mila e O Cordeiro de Deus são algumas das obras que marcam presença. Podem ser vistas no dia 21 às 15h.

Em seguida, a sessão "Curtinhas para Todos" junta pais e filhos em redor das mais extraordinárias aventuras. Miúdos e graúdos estão convidados a aparecer no planetário do Porto dia 21 às 18h.