O Alentejo é uma das regiões com maior concentração de espaços dedicados ao enoturismo e a ‘Rota dos Vinhos do Alentejo’ explora as várias adegas e vinhas dedicadas à vitivinicultura.

O Évora Hotel é uma das unidades hoteleiras do Alentejo com maior tradição na promoção dos vinhos do Alentejo. A sua wineshop foi a primeira a ser lançada dentro de um hotel no Alentejo, há mais de oito anos e oferece atualmente um vasto leque de vinhos tintos, brancos, rosés, espumantes e até azeites, em representação de 18 produtores da região.

O Évora Hotel promove semanalmente provas de vinhos, eventos onde são selecionadas e apresentadas as várias ofertas de produtores locais.

Como forma de dar a conhecer os vinhos e produtores do Alentejo, o Évora Hotel oferece aos seus hóspedes diversos descontos e benefícios que incentivam a visita às adegas e vinhas mais reconhecidas desta região.

Adega da Cartuxa – Oferta de visita e prova de vinhos

A dois quilómetros do centro da cidade de Évora está situada a Adega da Cartuxa, inspirada no Mosteiro da Cartuxa. Aqui os visitantes podem visitar a Quinta de Valbom e conhecer toda a envolvência do espaço que foi casa de repouso de jesuítas, assim como provar os vinhos e azeites da Fundação Eugénio de Almeida, nome da família que adquiriu o espaço no século XIX.

Os hóspedes do Évora Hotel têm direito a vouchers de oferta para a visita e prova de vinhos (limitados ao stock existente).

Adega da Ervideira – 50% de desconto na visita e 10% nas compras em loja

Em Reguengos de Monsaraz situa-se a Adega da Ervideira, um espaço impulsionado pelo Conde D’Ervideira que aqui iniciou em 1880 a produção de vinho. Atualmente, a Adega da Ervideira produz uma média anual de cerca de 800 mil garrafas de vinho, retiradas exclusivamente dos seus 160 hectares de vinha e exporta os seus vinhos para mais de 20 países.

Os visitantes podem realizar diferentes provas de vinho, bem como piqueniques com degustação de algumas iguarias alentejanas (pão alentejano, queijo de ovelha, seleção de enchidos, compota de sabor tradicional e tostas alentejanas com azeite e orégãos).

Os hóspedes do Évora Hotel usufruem de um desconto de 50% no valor da visita e das provas de vinho e 10% de desconto em compras na loja da adega.

Herdade do Esporão – Programas e descontos

A Herdade do Esporão é uma propriedade com mais de 750 anos e mais de 700 hectares de vinha, olival e outras culturas potenciadas de forma biológica. Só nesta herdade estão plantadas cerca de 40 castas, quatro variedades de azeitonas, pomares e hortas. Aqui é possível conhecer as Adegas Monte Velho Adega de Lagares, e os diferentes tipos de processos de produção destes vinhos da Herdade do Esporão. É também possível explorar a herdade através de passeios de bicicleta ou a pé. No Wine Bar da herdade, pode-se realizar prova de vinhos e azeites.

O Évora Hotel possibilita a realização de quatro programas distintos: prova e visita às adegas do Esporão; prova de vinhos e azeites; prova de azeites; ou prova de vinhos e azeites biológicos. Os preços para os hóspedes do Évora Hotel têm descontos e os valores do bilhete oscilam entre os €6 e os €13,50.

Quinta do Quetzal – 10% de desconto na entrada e em compras na loja

Na região da Vidigueira está situada a Quinta do Quetzal, que preserva as antigas tradições e técnicas de produção vinícola romanas e alentejanas. Este espaço funde ainda a cultura do vinho com a arte contemporânea, com um Centro de Arte Quetzal, um espaço dedicado à arte, onde estão expostas várias obras de artistas consagrados internacionalmente.

Para os clientes do Évora Hotel estão disponíveis vouchers com desconto na visita à adega (limitados ao stock existente) e 10% de desconto em compras realizadas da loja de vinhos.

Centro Interpretativo do Gin Sharish Gin – visitas gratuitas e giveaway

Além do vinho e do azeite, o Évora Hotel oferece também descontos para o Centro Interpretativo do Gin, o primeiro e único espaço na Península Ibérica dedicado a conhecer a ciência e cultura da produção do Gin. As visitas à destilaria são gratuitas e para os hóspedes do Évora Hotel há a oferta de um giveaway, entregue na receção do hotel.

Cartão Évora Hotel

Adicionalmente, o Évora Hotel tem à disposição o Cartão de Cliente, um cartão que permite ter descontos em vários outros locais da região: 50% desconto na entrada no Museu de Évora; descontos na visita à Sé Catedral ou à Igreja Palácio de Cadaval; 10% desconto no Kartódromo de Évora; 10% desconto no Fluviário de Mora; 10% desconto na compra dos tapetes de arraiolos; 10% de desconto nos produtos adquiridos na Olaria Bulhão; 10% de desconto nos produtos adquiridos na loja "Gente da minha Terra"; 10% desconto na loja Capote´s Emotion; 10% de desconto nos produtos adquiridos na loja de artesanato "O Cesto".

Oferta de um bilhete de criança, na compra de um bilhete de adulto no Monte Selvagem, uma reserva natural de 20 hectares, onde é possível observar cerca de 300 animais de 70 espécies selvagens diferentes.