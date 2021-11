C’est La Redoute – numa alusão à icónica expressão C’est La Vie, respeitando o ADN francês da marca – a La Redoute dá início a um ciclo de workshops gratuitos, que terão lugar nas suas lojas físicas de Lisboa e do Porto.

Até ao final do ano, a agenda está fechada: 20 e 27 de novembro; 4 e 11 de dezembro; 15 e 22 de janeiro – são estas as datas que deve apontar no seu calendário por agora.

A iniciativa tem como propósito, por um lado, proporcionar experiências enriquecedoras relacionadas com temáticas de decoração de interiores. E por outro, e acima de tudo, fazer das lojas La Redoute um ponto de encontro.

Decoração da mesa de Natal, Feng Shui e organizar a divisão do quarto

Com o Natal à porta, Mafalda Almeida partilhará com os participantes dicas-chave de decoração para compor a mesa de Natal perfeita para a consoada.

Mafalda Almeida é arquiteta, amante de design e empreendedora. Em 2012, fundou o atelier ARQAMA, especialista em reabilitação, remodelação e recuperação de imóveis – um projeto onde a arquitetura e o design de interiores andam de mãos dadas até à decoração de espaços.

Convidada regular do programa Posso Entrar da SIC-N, Mafalda Almeida abriu também em 2021 o ARQAMA Cowork, um espaço multifuncional de trabalho, com um ambiente único, irreverente e que apela à criatividade.

Já Vanda Boavida, especialista em Feng Shui, abordará a temática da harmonização dos espaços através desta técnica chinesa que tem como objetivo melhorar a energia dos ambientes. Vanda Boavida é professora e consultora de Feng Shui, autora do Livro “Casa com Alma”, certificada em Kaizen e criadora do Método Vanda Boavida - Feng Shui, Kaizen e Vision Board.

Por outro lado, a convidada Susete Lourenço, organizadora profissional, ensinará aos participantes truques preciosos sobre como organizar de forma eficaz a divisão do quarto e em especial, o guarda-roupa.

Certificada pela International Association of Professions Career College, Susete Lourenço é autora do livro “Casa Organizada, Casa Feliz” e fundadora da Home Optimizer, empresa que ajuda as pessoas a encontrarem soluções criativas para simplificar a sua vida, através da organização e otimização de espaços.

Para se inscrever gratuitamente e saber mais informações sobre os workshops C’est La Redoute, consulte a secção do site dedicada à nova iniciativa da La Redoute.