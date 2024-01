Estão a chegar os "Portugal Yoga Retreats" que conjugam a tradição intemporal do Yoga Sivananda com o encanto de Portugal.

Assim o projeto, da Associação de Yoga Sivananda Vedanta de Lisboa, espera proporcionar aos participantes uma experiência relaxante e de autodescoberta tendo como pano de fundo paisagens portuguesas menos conhecidas.

O projeto espera atrair quem tenha curiosidade em experimentar esta modalidade de yoga, alunos do Centro Yoga Sivananda e público internacional de praticantes.

Os participantes poderão contar com instrutores com décadas de experiências, alojamentos em lugares de menor afluência turística e com refeições saudáveis.

Veja o calendário de 2024 dos "Portugal Yoga Retreats":

Yoga, Meditação e Mindfulness - 9-13 Fevereiro, 2024

Páscoa com Yoga e Natureza - 28-31 Março, 2024

Semana de Bem-estar e Auto-cuidado - 25 de Abril a 1 de Maio, 2024

Pausa para Bem-estar e Revitalização - 7 a 10 Junho 2024

Fim de semana de Yoga e Praia - 25 a 28 Julho , 2024

Féria de Yoga e Praia - 9 a 14 de Agosto, 2024

O que esperar dos próximos retiros?

Retiro para regenerar, revitalizar e relaxar profundamente: Yoga, Meditação e Mindfulness

O primeiro retiro do projeto terá lugar no Parque Natural de Serras de Aire e Candeeiros, entre os dias 9 e 13 de fevereiro.

Conte com aulas de Yoga, meditações guiadas e breathwork diários. O retiro também está a promover um workshop de 08 horas para se iniciar na arte da meditação.

Ao longo do retiro, 05 dias e 04 noites, serão servidas refeições vegetarianas, preparadas com o intuito o seu bem-estar geral.

Terá ainda a oportunidade de explorar a natureza e apreciar as vistas mais belas do parque.

Páscoa com Yoga e Natureza

Para celebrar a Páscoa no sossego do campo, de 28 a 31 de março, em Gavião, Alentejo.

Durante os três dias do retiro, terá aulas Hatha Yoga adaptadas a todas as condições físicas e refeições vegetarianas/veganas (3 brunches + 3 jantares), incluindo um brunch especial de Páscoa.

Existirão igualmente sessões de meditação guiada e práticas de breathwork. Os participantes poderão aproveitar o tempo livre para explorar a região.

Como são as aulas de yoga Sivananda?

O método Sivananda é um estilo de Yoga acessível a todos os níveis de experiência. As aulas são geralmente ministradas num ritmo lento e progressivo e os professores são muito disponíveis para fornecer orientação e apoio. É um estilo de Hatha Yoga que se concentra nos cinco pilares da yoga: asanas (posturas), pranayama (técnicas de respiração), mudra (gestos com as mãos), bandha (contrações musculares) e meditação.

As aulas de yoga Sivananda geralmente começam com uma saudação ao sol, seguida de uma sequência de posturas, pranayama e meditação. As posturas são praticadas numa sequência específica, que visa desenvolver a flexibilidade, a força e o equilíbrio. O pranayama é praticado para controlar a respiração e aumentar a energia. A meditação é praticada para relaxar a mente e alcançar a paz interior.