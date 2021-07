Assim, se tem vontade de «mergulhar» no Oceanário num dia e explorar os Parques de Sintra noutro (ou ao contrário…), tem agora uma oportunidade única. Quem visitar os parques e monumentos geridos pela Parques de Sintra, beneficiará de um desconto de 15% na próxima ida ao Oceanário de Lisboa e vice-versa.

Com estas condições de acesso mais vantajosas, as duas instituições pretendem estimular a descoberta conjunta de equipamentos culturais que proporcionam experiências complementares, já que oferecem a possibilidade de descobrir a vida de alguns dos mais importantes ecossistemas do planeta.

Do património cultural e natural dos Parques de Sintra ao encontro com o Oceano e vida marinha, pretende-se dar a conhecer aos portugueses dois dos equipamentos mais visitados no país, espaços ímpares, mas ligados pela missão comum de conservação da natureza e da biodiversidade.

O desconto relativo a esta parceria apenas se aplica nas bilheteiras físicas, mediante a apresentação do bilhete do local visitado em primeiro lugar, não acumulando com outros descontos em vigor.

Aproveite esta oportunidade para (re)descobrir o que a Grande Lisboa tem de melhor e visite o Oceanário de Lisboa e os Parques de Sintra, em segurança e agora com preço especial.

Mais informações em oceanario.pt