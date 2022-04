Aproveitar os fins de semana prolongados de abril para uma escapadela de sonho é a proposta da Avenida da Liberdade, uma oportunidade única para desvendar e aproveitar os muitos tesouros que nela se encontram.

A ideia é desfrutar a Capital tendo como base a zona histórica mais nobre, justamente designada por Luxury District de Lisboa.

Acordar num hotel distinguido pela Worls Travel Awords, provar o melhor brunch de Lisboa, ver as últimas tendências de moda em palacetes do séc. XIX, desconectar com uma massagem num Spa de luxo, relaxar numa piscina a dois passos dos Restauradores, deleitar-se com um jantar asiático inspirado no legado das descobertas, brindar à vida numa prova de vinhos de castas selecionadas e ouvir um concerto num dos clubes de jazz mais antigos da Europa…

Oui Mais Non - Av Liberdade créditos: Avenida da Liberdade

Há todo um mundo de experiências para descobrir, tantas vezes discretas, numa avenida que tem crescido como destino de compras de luxo. Na hora de planear, as páginas oficiais da Avenida – Instagram e Facebook - são uma ótima ajuda, com dicas específicas sobre cerca de 50 espaços de comércio, restauração e lazer, atualizadas a um ritmo que só as redes sociais possibilitam.

Ao longo dos seus 1.100 m, a Avenida é um excelente ponto de chegada, com os seus edifícios históricos em arquitetura heritage - alguns dos quais atribuídos com o Prémio Valmor - a contrastarem com fachadas modernas que refletem o emblemático corredor verde de plátanos centenários e os muitos raios da Cidade Luz.

Entrar nos seus vários espaços é descobrir oásis de conforto, ambientes com uma linguagem clássica e elegante, restaurantes gourmet, salas de espetáculos icónicas, criadores nacionais e marcas internacionais, numa mistura de criatividade, tradição, modernidade e design a que se acrescenta uma boa dose de exclusividade e sofisticação.

A Avenida é, naturalmente, também ponto de partida para passear pelos muitos recantos pitorescos da cidade de Lisboa e para dar um pulo à veraneante vila de Cascais ou à mítica vila de Sintra, entre tantas outras opções.

créditos: Avenida da Liberdade

A avenida da elite portuguesa

A Avenida da Liberdade foi construída em finais do século XIX à imagem dos Boulevards de Paris. Foi à época um marco na expansão da cidade para norte e tornou-se rapidamente numa referência para a nobreza aí localizar as suas residências. São dessa época os vários palacetes da Avenida que hoje albergam hotéis e lojas de luxo.

As qualidades cénicas da principal artéria de Lisboa, destacam-se desde os seus primórdios, pela escala da própria Avenida, em contraste com as ruas estreitas que caracterizam a cidade, com a típica calçada lisboeta a ser protagonista de um passeio pelos espaços ajardinados.

créditos: FOTO ARQUIVO MUNICIPAL DE LISBOA

A passagem do tempo trouxe à avenida turismo interno e internacional, tendo-se mantido sempre a sua vibe modernista, tornando-se no local de eleição para a abertura de lojas das mais conceituadas marcas internacionais e um marco de qualquer visita à cidade de Lisboa.

A Avenida da Liberdade é considerada hoje a 10º avenida mais luxuosa do mundo.