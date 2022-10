Para desfrutar do outono na sua plenitude, a Engel & Völkers apresenta três dicas que farão com que tire o melhor deste período em que passamos mais tempo dentro de casa:

1. Privilegie a Luz

A chegada desta estação faz-se acompanhar por fatores como a escuridão, as humidades e uma menor exposição à luz solar. A fim de contrariar a este período também conhecido como "depressão de Outono" é necessário pensar no tipo de iluminação mais adequado à sua casa. A ausência de luz provoca um aumento na produção da melatonina hormonal que, por consequência, promove o sono. Por isso, em dias cinzentos e escuros, é necessário ter fontes de luz saudáveis para não perder a motivação. Procure soluções domésticas digitais que o acompanhem ao longo do dia com um conceito de iluminação harmonioso na sua própria casa ou apartamento.

2. Deixe o ar fresco entrar

O outono traz as primeiras chuvas, as temperaturas mais baixas, os dias mais escuros, bem como os ventos mais frios e fortes, dando origem à humidade. Em edifícios mais antigos e mal isolados, é evidente a existência de mais áreas húmidas, revelando uma possível necessidade de renovação. Já nos edifícios modernos e com melhor isolamento, a probabilidade de existirem áreas húmidas não será tão grande, contudo é igualmente importante ventilar de forma inteligente. A ventilação do espaço é um dos fatores mais importantes no combate às humidades. É fundamental permitir a troca de ar quente e húmido com ar fresco do exterior através de uma ampla ventilação cruzada todos os dias. No entanto, manter a janela aberta e deixar o ar entrar é uma solução eficaz apenas em dias não chuvosos. Para os dias de chuva, aconselhamos o investimento num bom desumidificador, apostando na limpeza das manchas de humidade com os produtos indicados assim que forem visíveis.

3. Invista no conforto

No outono, com a chegada de temperaturas mais baixas, é importante adaptar as roupas da casa, investir em mantas e almofadas para criar um ambiente mais confortável e espaços de descanso. As mantas são práticas e podem ser expostas em cima dos sofás e poltronas, são ótima companhia em dias de chuva e para uma bela sessão de cinema no sofá. As almofadas são sinónimo de conforto. Pode aproveitar as almofadas que já tem ou, para uma solução mais em conta, investir em capas. Assim, além de se preparar para a chegada do outono, está a atualizar a decoração da sua casa.