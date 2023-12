Se é daquelas pessoas que vive intensamente esta época do ano e está à procura de novos adereços para enfeitar a sua casa, não deve deixar de dar uma vista de olhos nas novas propostas decorativas da IKEA.

VINTERFINT e STRÅLA são as duas coleções deste ano que prometem trazer mais aconchego e um pouco de diversão para o interior de qualquer divisão da casa. A primeira linha é composta por vários objetos decorativos, loiças e têxteis que incorporam diferentes símbolos e figuras do folclore escandinado nos seus padrões.

"No folclore nórdico, o Tomte representava uma figura importante que auxiliava o agricultor. Embora nunca fosse avistado, os resultados do seu trabalho eram evidentes. Estes gnomos mostram as suas ações e espero que tragam alegria por muitos mais Natais", refere o designer Paulin Machado em comunicado sobre esta coleção.

Aqui poderá encontrar toalhas de mesa, enfeites para a árvore de Natal, grinaldas, várias opções de embrulho ou capas para almofadas. "A capa de almofada VINTERFINT é inspirada nas almofadas que eram utilizadas na Suécia para tornar as viagens de carroça mais confortáveis. Espero que, juntamente com uma manta quente, proporcione momentos aconchegantes em família no sofá."

Deixe que a magia e o espírito natalício invadam a sua casa com a coleção de iluminação STRÅLA. A estrela - enquanto um dos símbolos máximos do Natal - é o grande destaque desta linha que surge nas mais variadas opções, onde se destacam os candeeiros, abajures ou cortinas luminosas.

"Como os sistemas de iluminação LED STRÅLA funcionam a pilhas, pode colocá-los em qualquer lugar. Coloque-os à volta da lareira, a contornar os rodapés ou a enquadrar as janelas e espelhos. Pode também utilizar um sistema de iluminação para dar um toque festivo à mesa de refeição", adianta a marca que também dá diferentes conselhos de decoração.

Descubra toda a coleção nas lojas físicas da marca espalhas pelo país ou online.