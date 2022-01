Espaço de trabalho definido

Para uma boa adaptação ao teletrabalho, torna-se fundamental separar o seu espaço de escritório do resto da casa. Procure o lugar mais indicado, dentro das possibilidades já ao seu dispor. É recomendado investir em alguns materiais de qualidade como uma boa cadeira e luminosidade. Por fim, explique aos seus filhos a importância deste espaço e do porquê de necessitar de tempo para trabalhar.

Gestão de tarefas

Infelizmente, os pais ainda não têm braços suficientes para dar conta de tudo em simultâneo. Certas estratégias podem facilitar situações onde tudo parece cair no colo ao mesmo tempo. Estabeleça uma lista de prioridades e aproveite os momentos em que as crianças estão a dormir ou entretidas para avançar no seu trabalho. Pense em atividades divertidas para o seu filho, que o mantenham concentrado durante algum tempo. Caso se portem bem, recompensá-los através de um passeio em família ou de uma guloseima também pode funcionar.

Lidar com as interrupções

Por muitos cuidados que tenha, as interrupções vão eventualmente acontecer. O importante é saber lidar com elas. Diga não às pausas desnecessárias, tentando tirar o máximo partido dos momentos de trabalho. Não se martirize caso, num determinado dia, isto não funcione. Se precisar de dar mais atenção aos seus filhos, compense no dia seguinte e tente equilibrar a produtividade. Faça por minimizar as distrações, sem esquecer a flexibilidade que o trabalho à distância permite.

Ser uns para os outros

Mentalize-se que não tem de lidar com tudo sozinho! Peça ajuda a familiares, amigos ou ao seu companheiro para, num esforço conjunto, conseguirem chegar ao equilíbrio. Seja assertivo nas áreas em que precisa de ajuda, em vez de dar sugestões vagas. Agradeça os pequenos auxílios que outros procurem dar-lhe e, acima de tudo, retribua o apoio. Nestas alturas, temos mesmo de ser uns para os outros.

Casa organizada, trabalho organizado

Numa boa gestão de teletrabalho, é essencial não ser engolido por uma só tarefa. Tente deixar a sua casa relativamente limpa, de forma a evitar limpezas profundas que lhe roubem tempo. Esta técnica também previne o sentimento de estar a viver no meio da desorganização. Ambiente limpo, trabalho organizado. E que tal um mapa de tarefas para dividir o “mal pelas aldeias”? Não se esqueça que os mais novos também podem ajudar!