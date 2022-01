Museu do Prado | Madrid

No site do Museu do Prado, cada quadro pode ser dissecado de fio a pavio. De arte sacra à experimentação contemporânea, milhares de obras estão disponíveis online, incluindo contextualização histórica e ferramentas para ampliar todos os pormenores. Uma verdadeira viagem pela história da arte, a não perder.

Museu do Prado / Divulgação

Museu do Louvre | Paris

O Museu do Louvre é um dos mais conhecidos pontos artísticos de Paris. Obras icónicas como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci ou a escultura da Vénus de Milo podem ser vistas entre estas quatro paredes… ou até mesmo online. O site do Museu do Louvre dispõe de várias visitas virtuais para que cada um possa navegar pela arte como preferir.

Museu do Louvre / Divulgação

Museu Calouste Gulbenkian | Lisboa

Aterrando em território nacional, também o Museu Calouste Gulbenkian adotou um formato à distância. A visita virtual 360º permite visitar as galerias do museu praticamente ao vivo e a cores. Rembrandt, Turner, Monet e René Lalique compõem o alinhamento de artistas presentes ao longo das exposições.

Museu Calouste Gulbenkian / Divulgação

Museu Frida Kahlo | Cidade do México

A chamada Casa Azul foi o local onde Frida Kahlo nasceu, viveu e deu o seu último suspiro. Hoje em dia, o local converteu-se no Museu Frida Kahlo, repleto de obras da artista. Autorretratos, fotografias, objetos de arte popular mexicana e itens pessoais são alguns dos artefactos que podem ser vistos através de uma prática visita online.

Museu Frida Kahlo / Divulgação

Museu Van Gogh | Amesterdão

O Museu Van Gogh em Amesterdão é conhecido por agregar o maior número de obras do pintor holandês Vicent Van Gogh em todo o mundo. A coleção permanente do museu inclui 500 desenhos, 200 pinturas e mais de 750 cartas assinadas pelo artista. Demasiado para ver numa só visita? No digital, o que não falta é tempo para apreciar estes trabalhos impressionistas.