Viana do Castelo volta a receber uma iniciativa para os fãs de jogos de tabuleiro. O Estação Viana Shopping, em parceria com a Associação Cultural e Artística ArtMatriz, vai repetir as sessões de jogos de tabuleiro modernos, numa iniciativa de entrada gratuita. O calendário arranca com o Torneio de Qualificação para o Campeonato Nacional de “The Red Cathedral”.

Os jogos têm início às 15h00, no Piso 2 do centro comercial, e têm um objetivo simples: ser os melhores e mais estratégicos construtores. Em “The Red Cathedral”, os participantes são desafiados a colocar de pé, juntos, a Catedral de São Basílio em Moscovo, por ordem de Czar Ivan, o Terrível. Para isso, é possível realizar uma de três ações em cada turno: reclamar uma secção da catedral, enviar recursos para as secções reclamadas ou ir buscar mais recursos. No final, apenas um conseguirá vencer.

O vencedor do torneio de qualificação no Estação Viana Shopping receberá um exemplar de um outro jogo: Walkie Talkie. A fase final será disputada em Lisboa, entre maio e junho, e o grande prémio será uma viagem à Cidade do México para disputar o Mundial de “The Red Cathedral”.

