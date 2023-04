O Candlelight, concerto intimista à luz das velas, um original da Fever, anunciou seis sessões num novo local na marginal do Rio Douro, as Caves Ferreira, em Vila Nova de Gaia. Desta forma, a 29 de abril, as históricas caves recebem um Candlelight dedicado a compositores intemporais, como Mozart, Bach, entre outros, com sessões às 20h00 e às 22h00, interpretado por um quarteto de cordas. Das "Quatro Estações" de Vivaldi, ao "Quebra-Nozes" de Tchaikovsky, passando pela 5ª Sinfonia de Beethoven, são várias as obras de compositores que marcaram a história da música clássica no mundo.

Duas semanas depois, a 6 de maio, também um quarteto de cordas volta às Caves Ferreira para um concerto de tributo a Hans Zimmer à luz das velas. Candlelight: Tributo Zimmer tem, também, duas sessões marcadas, às 20h00 e às 22h00, e por lá passarão muitas das bandas sonoras que marcaram as grandes produções cinematográficas, como “Inception”, “The Lion King”, “Madagascar”, “Pearl Harbor” ou “Sherlock Holmes” e “Pirates of the Caribbean, entre outras.

Por fim, o Candlelight: Tributo a Queen realiza-se a 13 de maio. Um concerto interpretado por um quarteto de cordas à luz das velas, onde serão tocados os grandes êxitos desta banda britânica, como “I Want To Break Free”, “We Will Rock You”, “Somebody To Love”, “Radio Gaga”, ou “Don't Stop Me Now” e “Bohemian Rhapsody”.

As Caves Ferreira localizam-se na marginal do Rio Douro, no Centro Histórico de Vila Nova de Gaia, num edifício ativo desde 1825 – o Armazém da Cruz.

Os bilhetes para os concertos Candlelight nas Caves Ferreira têm o valor entre 15 e 35 euros por pessoa e podem ser adquiridos através do site ou app da Fever.