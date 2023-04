O ciclo de caminhadas do Serra Mostra Challenge tem a primeira sessão marcada para dia 5 de abril, próxima quarta-feira, às 20h30. O evento desportivo organizado pelo Serra Shopping, com o apoio do Penta Clube da Covilhã desafia a comunidade local a praticar desporto sem competições ou classificações, apenas pelo prazer de correr ou caminhar.

A iniciativa repete-se todas as primeiras quartas-feiras de cada mês, com exceção do dia de aniversário, celebrado a 23 novembro, e da interrupção no mês de agosto. Este ano foi criada uma edição especial dedicada às crianças – Serra Mostra Challenge Mini – no dia 4 de junho.

Os participantes têm a opção de escolher uma, de duas modalidades. É possível participar através de uma caminhada com um percurso de 7 Km ou uma corrida com cerca de 10 km. Estes percursos passam pelas ruas, pontes e escadas da cidade, para que os participantes tenham uma prova desafiante.

Por cada participação, o Serra Shopping oferece uma árvore aos Guardiões da Serra da Estrela, para promover a reflorestação da região.

Os interessados encontram abaixo as datas das próximas provas:

3 de maio; 4 de junho – edição especial para crianças; 7 de junho; 5 de julho; 6 de setembro; 4 de outubro; 23 de novembro.