Vila Nova de Gaia, famosa a nível mundial pelas seculares Caves de Vinho do Porto, é um paraíso para os amantes deste néctar licoroso tão peculiar. Desde setembro de 2020 que a cidade tem um novo espaço hoteleiro que pretende honrar este ex-líbris português. Chama-se The Lodge Hotel e não é por acaso que tenha sido mandado edificar onde, em tempos, funcionou uma das caves de uma das empresas mais emblemáticas: a Real Companhia Velha. “Acho que a maior parte das pessoas não sabe isto, mas não existe uma única cave de vinho do Porto no Porto. Todas elas estão em Gaia”, refere Cláudia Barbosa ao SAPO Lifestyle durante a visita guiada.

A partir do momento em que se entra no The Lodge, respira-se, saboreia-se e vive-se a essência da cultura do vinho e da vinha na sua plenitude. Não fosse o objetivo desta unidade hoteleira, com vista privilegiada para o rio Douro, proporcionar a todos os clientes uma imersão na cultura vínica juntamente com uma experiência de luxo sem precedentes.

Uma decoração que reflete a paixão pelo vinho e pela vinha

Nini Andrade Silva ficou responsável pela decoração. O espaço ganhou outra vida através dos detalhes e elementos pensados e escolhidos a dedo pela designer de interiores. “A informação que lhe foi passada foi precisamente para honrar o Douro, o Porto, o vinho e a vinha e nós encontramos estes elementos ao longo do hotel”, diz a marketing manager sobre este espaço dividido em sete pisos.

Desde o chão da entrada, que imita o pavimento das adegas tradicionalmente sujo com pingas de vinho, às colunas em madeira, que adornam a receção do hotel e representam a ondulação e socalcos do Douro, tudo foi pensado ao pormenor. A aposta em cestos vindimos, que estão por todo o hotel, ou o sofá redondo cujo formato se assemelha a uma dorna – onde se pisa as uvas – foram outras das formas que a designer encontrou para homenagear a história do vinho.

Na passagem do lobby para o foyer, encontra-se um dos elementos decorativos mais marcantes de toda a unidade hoteleira: uma pipa gigante desconstruída. “As aduelas são originais. Ou seja, aqueles pedacinhos de madeira já tiveram vinho lá dentro”, elucida a responsável. E à medida que vamos avançando para outros pisos, a decoração vai ganhando outro charme. Exemplo disso é a alcatifa cujo estampado tenta replicar a aparência do vinho quando está a ser servido no copo.

Comum à zona da receção, do bar e do restaurante, localizado no piso 1, é possível verificar a predominância do tom azul uva nos sofás forrados a veludo, assim como a utilização de uma textura ímpar, de cor acastanhada, em diferentes móveis e mobília. Mas qual o objetivo? “Dar a sensação da folha esmagada depois da vindima no outono”, explica.

Além de ter tido o cuidado de incorporar peças de artesãos e designers portugueses neste projeto, Nini Andrade Silva quis ainda apostar em peças diferenciadoras. Prova disso são as casas de banho das zonas comuns cujo lavatório tem o formato de meia uva gigante. “O objetivo é tornar este espaço num local de encontro em que as pessoas acabam por conversar.”

Um hotel de experiências vinícolas

Desde que reabriu após a pandemia, em maio de 2021, que o objetivo do The Lodge Hotel tem sido dar-se a conhecer em Portugal e no estrangeiro. Este ano, pretende posicionar-se como um hotel de cinco estrelas, com experiências diferenciadoras que podem ser vividas dentro e fora da sua superfície.

Wine Flights, masterclasses vínicas e uma prova de cocktails envelhecidos são algumas das iniciativas que o hotel tem à disposição dos hóspedes. Uma das novidades é o Wine Social Club by The Lodge que, de dois em dois meses, irá promover jantares numa das suas salas mais emblemáticas, a Sala dos 30. Mas este não é um jantar vínico qualquer – em todos os eventos vão estar representadas duas regiões vinícolas e que os convidados vão poder conhecer mais a fundo. “As pessoas chegam, terão um welcome drink no The Lodge Bar, pouco depois sobem e quando entrarem na sala já terão a mesa posta”, explica Cláudia Barbosa sobre a primeira edição, que arrancou no início do mês e contou com a participação da Poças, do Douro, e Soalheiro, do Minho. “A comida é servida de acordo com a região”, referiu sobre a parte gastronómica. Os cerca de 30 convidados puderam provar iguarias como bola de carne, pataniscas de bacalhau ou rojões à minhota com arroz de sarrabulho. A próxima edição realiza-se a 4 de maio, está aberta a não hospedes e a reserva pode ser feita diretamente com o hotel.

Para aqueles que pretendem aventurar-se fora de quatro paredes, sugestões não faltam. Visitas guiadas às mais emblemáticas caves de Vinho do Porto ou conhecer diferentes brand houses com prova de vinhos incluída são algumas das opções. Todos os programas são feitos à medida do cliente com base naquilo que pretendem fazer durante a sua estadia e em função do número de pessoas. “Antes da chegada do cliente, procuramos saber o que os hóspedes poderiam gostar de fazer e organizamos.”

Dada a proximidade e ligação com o Douro, o hotel consegue ainda proporcionar visitas a esta região. “Temos visitas a algumas quintas, que podem passar apenas por piqueniques ou visitas às vinhas, provas comentadas, almoços com comida regional e provas de vinhos. Privilegiamos também, quando fazemos o passeio na Nacional 222 (entre a Régua e o Pinhão) à beira-rio, e sítios que também têm vista para o rio e, sobretudo, tenham vinhos de muita qualidade”, salienta.

Estas experiências tailor-made, premium e exclusivas são possíveis graças à rede de parceiros do The Lodge Hotel. Apesar de grande parte destes pacotes serem direcionados para hóspedes adultos que procuram experiências ligadas ao mundo do vinho, os mais pequenos não ficam de fora. Pode contar com a ajuda do concierge para o planeamento das atividades, dentro e fora do hotel consoante a necessidade das famílias. E há novidades para breve.

The Lodge Bar: provas de vinhos, cocktails envelhecidos e uma das bebidas mais raras do mundo

O The Lodge bar e o restaurante Dona Maria são outros dos locais que oferecem diferentes experiências que podem ser desfrutadas no interior do hotel.

Além de uma grande seleção de bebidas e cocktails de autor, é possível realizar uma prova de vinhos na forma de Wine Flight. Alvarinho (25€/pessoa), Touriga Nacional (30€/pessoa) e 100 anos Porto (55€/pessoa) são as três opções à escolha, sendo que cada uma é composta por três seleções com as mesmas castas, mas em diferentes estados. Sejam curiosos, aprendizes ou especialistas, esta é uma boa forma de os hóspedes poderem aprofundar – os desmistificar – os seus conhecimentos sobre mundo complexo do vinho.

“Os sentidos são fundamentais para as provas de vinhos”, diz João Freitas, responsável de comidas e bebidas do hotel, que auxilia durante o Wine Flight que é uma forma de se perceber como é que a mesma casta se comporta em regiões diferentes. “O solo faz toda a diferença, a temperatura, a proximidade do mar e a altitude tem uma importância nas uvas.”

Independentemente do Wine Flight selecionado, cada um é acompanhado de um individual explicativo que vai guiar o hóspede ao longo de toda a prova e dos diferentes copos que vão sendo servidos. “Quem o criou fê-lo a pensar na evolução das castas”, complementa Nuno Teixeira, subchefe do the Lodge Bar, que explica que o vinho deve ser bebido pela ordem pela qual é servido.

“No caso do Alvarinho, sendo a mesma casta e da mesma região, a única diferença que vai sentir será na forma de produção que o enólogo quis passar e no estágio que os vinhos terão. No caso dos tintos, será mesmo pela questão das regiões. É a mesma casta, mas como são de regiões diferentes, a própria região já vai fazer diferença no vinho.” Todas as opções são acompanhadas de pequenos aperitivos, que podem variar entre uma tábua de queijos, frutos secos ou chocolates.

Mas existirá uma regra de etiqueta na arte de servir e beber o vinho? “Devemos estar direitos e pegar no copo sempre pelo pé. O menor contacto que tivemos com o vinho, melhor”, elucida sobre os primeiros passos que devem seguir a seguinte ordem: pegar, arejar, cheirar e provar. Para quem pretende tonar-se um connoisseur nesta área, João Freitas diz que o segredo é provar muito. “É preciso fazer provas, treinar, experimentar. Isso é fundamental para percebermos os defeitos do vinho e aquilo que gostamos mais.”

Um dos fatores surpresa deste espaço prende-se com o facto de aqui ser possível fazer uma prova de cocktails envelhecidos. O conceito é simples: pegar em cocktails clássicos e envelhecê-los. “Conseguir trazer para os cocktails o que o vinho recebe da madeira. Fizemos Negroni, Manhattan, Amaro-etti Biscotti e demos-lhe características de madeira, baunilha e caramelo”, refere o sub-chefe sobre o tratamento que é dado a este tipo de bebidas brancas – geralmente ficam dois anos em barrica de carvalho francês de forma a intensificar as suas notas.

Este é uma das poucas unidades hoteleiras do país que oferece a possibilidade de provar o famoso cognac Louis XIII que está em exposição no lobby. Fabricada pela Rémy Martin, é uma bebida envelhecida por 100 anos que resulta de um blend das melhores eaux-de-vie dentro da destilaria. “Quem começa a criar esse cognac nunca chega a experimentá-lo porque é pensar um século à frente”, salienta. A bebida é servida com recurso a uma luva branca, o interior retirado com pipeta da garrafa e colocado num copo de cristal feito à medida. Mas esta experiência tem um preço: 75 euros 1 cl, 250 euros 5 cl e cerca de 5 mil euros uma garrafa a ser desfrutada dentro do hotel.

Restaurante Dona Maria, uma homenagem à gastronomia do Norte

No piso de cima irá encontrar o restaurante Dona Maria onde a cozinha tradicional portuguesa tem lugar de destaque, o que justifica o nome do espaço. “É um tributo às Donas Marias da nossa vida: as mães, as tias, as avós e à Infanta Dona Maria (de Portugal), a quem é atribuído o primeiro livro de cozinha”, explica a marketing manager sobre este restaurante com capacidade para 120 pessoas. Neste menu, o chef João Vieira privilegiou receitas do Norte e do Porto, sendo que todos os pratos são feitos com recurso a ingredientes sazonais e regionais. Entre sopas, petiscos e entradas, as opções multiplicam-se: sopa de cherne da nossa costa com azeite de coentros (12€), amêijoas da ria de Aveiro à Bulhão Pato (25€) ou croquetes de leitão com salada asiática e maionese de lima (16€).

No campo dos pratos principais é possível optar por massas frescas, como por pratos que vão do mar ao campo. Mas a grande estrela da carta são os arrozes, com destaque para a vitela estufada a baixa temperatura com arroz de enchidos de Vinhais e rosmaninho (39€ para partilhar).

Além do pastel de nata com gelado de canela e molho de caramelo (11€) – um dos destaques da secção de sobremesas –, é possível deliciar-se com rabanada à poveira com morangos, azeitonas e mousse de requeijão (10€), crème brûlée de amêndoa, telha de laranja e gelado de vinho do Porto Branco 10 anos (13€) ou texturas de chocolate e avelã (12€).

Tudo é harmonizado com recomendações do sommelier do espaço que recorre à vasta garrafeira de que o espaço dispõe consoante o prato escolhido. A paisagem do Porto, vista de Gaia, é o ponto forte deste espaço. Há uma esplanada onde pode desfrutar do pequeno-almoço, que é servido, diariamente, entre as 07:00 e as 10:30.

Quartos, suites e zonas exteriores, áreas que convidam ao relaxamento

Ao todo, existem 119 quartos que se dividem em diferentes tipologias que variam entre quartos terrace deluxe, quartos deluxe, quartos superior, suíte, junior suite e signature suite. Seja com vista para o rio, para a piscina ou para as emblemáticas caves, todos os quartos têm televisão e chuveiro, sendo que a banheira é um componente exclusivo de algumas suites, como é o caso das signature suites que se destacam pelo seu tamanho, vista e pormenores luxuosos.

Neste duplex é possível encontrar um pequeno ginásio privativo logo à entrada, seguido de uma pequena zona de entretenimento com um sofá de grandes dimensões e duas lareiras. Na zona de banho podemos escolher entre tomar um duche de chuveiro ou numa banheira com produtos da marca Jo Malone. Ao chegar ao master bedroom, é impossível ficar indiferente à vista que temos assim que acordamos: o rio Douro, Vila Nova de Gaia e a ponte Luiz I. Este espaço, que ronda os 215 metros quadrados, tem ainda à disposição dos hóspedes um open closet que pretende dar a sensação de que estamos em casa.

“Nós quando viajamos trazemos as coisas de que mais gostamos. Portanto, gostamos de as ver e como tal o armário deverá ser aberto”, afirma Cláudia Barbosa sobre o conceito criado por Nini Andrade Silva para este espaço que pode acomodar quatro adultos e duas crianças. No piso inferior, encontramos uma suíte com casa de banho, uma zona de estar e de jantar, uma kitchenette equipada com pequenos eletrodomésticos e ligação direta com a cozinha. A suite conta ainda com apontamentos fotográficos a preto e branco ligados ao vinho e ao Porto, como é o caso de um barco rabelo. “O vinho do Porto foi transportado exclusivamente em barco rabelos até meados da década de 1970”, diz a responsável a título de curiosidade. “Foi o diretor da Real Companhia Velha que começou a fazer experiências de trazer o vinho do Porto nos camiões-cisterna do Douro para cá.” Consoante a época do ano, uma noite na signature suite pode chegar 3.500€.

No piso 1 é possível usufruir da piscina exterior que, por ser aquecida, pode ser utilizada mesmo no inverno, e do pool bar, cujo período de funcionamento ao público se fixa entre maio e setembro. De forma a ampliar esta zona exterior e de lounge privativa, está nos planos do The Lodge a construção de uma esplanada nesta área, que é das mais procuradas pelos hóspedes no verão devido ao acesso direto à piscina, proporcionado pelos quartos Terrace Deluxe, e um jardim vertical.

Informações The Lodge Hotel Morada: Rua Serpa Pinto, 60. 4400-307 V. N. Gaia – Porto Telefone: 220 157 540 Email: info@thelodgehotel.pt The Lodge Bar Domingo a Quinta: 11:00 - 24:00

Sexta e Sábado: 11:00 - 01:00 Restaurante Dona Maria Almoço: Segunda a Sexta-feira entre as 12:30 - 15:00/ Fins de semana e feriados entre as 13:00 – 15:30 Jantar: Todos os dias: 19:30 – 23:00

O hotel dispõe ainda de quatro salas de reuniões que prestam homenagem a diferentes anos vintage do vinho do Porto: Vintage 1945, Vintage 1963, Vintage 1994 e Vintage Magnum 2011. Equipadas com projetores e com a possibilidade de serem configuradas em diferentes disposições, cada uma delas está preparada para receber ações de diferentes tipos, como congressos e festas de empresas. Para eventos mais intimistas e exclusivos, como jantares de aniversário, pequenos-almoços privados ou reuniões de negócios, existem ainda duas salas vínicas – a sala dos vinte e a sala dos trinta – com capacidade até 30 pessoas e onde se encontram alguns exemplares dos mais raros vinhos portugueses disponíveis para consumo.