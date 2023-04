Apresentado hoje como “a primeira Vila Gaming do Mundo”, o evento levará à Cerca do Castelo e ao Parque Tecnológico de Óbidos, no distrito de Leiria, quatro dias de programação ligada aos videojogos, num desafio que pretende “criar um certame diferenciador” e levar novos públicos à vila, afirmou o presidente da câmara, Filipe Daniel.

Dois palcos e sete áreas de jogo serão instalados na vila que contará com mais de 200 postos de jogo nas áreas de entretenimento, videojogos e Esports; mais de 30 computadores gaming; mais de 80 consolas PlayStation, a que se juntarão 40 consolas retro, 30 arcades e 15 postos de realidade virtual.

Organizado pela empresa municipal Óbidos Criativa, em parceria com a E2Tech — Eventos e Entretenimento Tecnológico, uma empresa pioneira no mercado português na realização de eventos de videojogos e Esports, o Óbidos Vila Gaming disponibilizará “conteúdos que abrangem todas as idades, dando oportunidade aos mais novos de entrar numa arena de Fortnite, a imersão na realidade virtual, ou estar no palco de gaming”.

Já os mais velhos poderão “mostrar aos mais jovens os jogos que marcaram a sua infância e adolescência”, num salão de jogos instalado na Praça de Santa Maria e dedicado a jogos emblemáticos dos anos 80 e 90, como o Pacman, Metal Slug ou o Super Hang On, entre outros.

Na Cerca do Castelo ficará instalada a Esports Arena, um espaço dedicado à competição, que levará a Óbidos 20 atletas de quatro equipas profissionais nacionais, que ali disputarão torneios nacionais e internacionais a que o público poderá assistir. Existirão ainda vários torneios abertos a todos os interessados, com transmissão ‘online’ da fase final, em direto, através da plataforma do evento.

Também na Cerca do Castelo ficará localizado o Fortnite Bus, o FIFA Stadium (com as mais recentes edições do jogo), o Tech Gadgets (com acesso às mais recentes tecnologias) e uma zona de realidade virtual e experiência imersivas como “entrar em outros mundos, vestir outra pele, conhecer diferentes partes do universo”, entre outras experiências de realidade aumentada.

Ainda na Cerca, no Vídeo Games Zone, as principais marcas do mercado de videojogos convidam os visitantes a experimentar as novidades mais recentes e os jogos mais clássicos e, no que toca à cultura pop, um palco com DJs animará o espaço onde se poderá dançar, conviver, jogar jogos de dança e participar em concursos de cosplay.

Nas noites de 5 e 6 de maio, o evento será marcado pela realização de duas festas com 100 drones cada, proporcionando “uma viagem no tempo mostrando a evolução dos jogos de computador”, explicou a organização.

Numa vertente mais pedagógica e empresarial, o programa integra conferências, conversas e entrevistas com criadores e outros profissionais da área dos videojogos, entre os quais influenciadores como Movemind, Daizer, Pedro Tim, Diogo Inácio, Francisco Trezentos, Salvador Galeão, Maria Flor, Ric Fazeres, Jamie Drake, Rad Weasel, Lilionscreen e Pepito.

No Parque Tecnológico de Óbidos decorrerão dois dias de conferências em que serão dados a conhecer projetos e debatidos temas em torno do potencial de negócios do jogo e das oportunidades de criação de negócios no parque.

De acordo com os dados divulgados hoje pela organização, evento contará com 20 speakers, 20 horas de talks e 150 participantes.

Com perto de 130 horas de concursos e mais de cinco mil euros em prémios em disputa, o Óbidos Vila Gaming resulta de um investimento de 250 mil euros, efetuado pela autarquia, que estima atrair diariamente entre cinco mil a 10 mil pessoas pessoas ao evento, que se realizará de dois em dois anos.

As entradas para o Óbidos Vila Gaming terão um custo de 10 euros para os adultos e de oito euros para as crianças até aos 12 anos. Em alternativa será vendido um passe para os quatro dias, ao preço de 15 euros.

Para os habitantes do concelho as entradas são gratuitas.