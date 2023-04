Se vive a sul do país e tem animais de estimação a seu cargo, temos boas notícias. A partir do próximo dia 13 de abril, o centro comercial AlgarveShopping, na Guia, passará a ter zonas onde os animais de companhia também podem entrar.

Os patudos podem circular com os donos em todas as áreas comuns do espaço comercial desde que respeitem algumas regras de conduta básicas, como o uso obrigatório de trela e a utilização exclusiva de elevadores para circular entre pisos. Todas as lojas que permitirem a sua entrada vão estar evidamente assinaladas.

A pensar no bem-estar dos animais de companhia, o centro disponibilizou um serviço de bebedouro junto à área do Parque Infantil. Para além desta zona para crianças, é interdito o seu acesso à área da restauração e esplanada, sanitários e hipermercado.

“Apostámos na transformação do nosso espaço como uma área Pet Friendly, pois acreditamos que nos aproximará ainda mais da comunidade que nos visita. Sermos reconhecidos como mais que um espaço comercial, mas um espaço de convivência e de lazer faz parte da estratégia do AlgarveShopping”, refere Carla Martins, diretora do AlgarveShopping, em comunicado.

O regulamento de entrada e permanência de animais de companhia “Pet Friendly” está disponível no site do AlgarveShopping.