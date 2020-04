A BebéVida, laboratório de tecidos e células, lança uma série de workshops online que pretendem esclarecer as dúvidas de todas as futuras e/ou recentes mamãs.

Durante esta semana irão realizar-se quatro workshops: o primeiro no dia 15 de abril às 15h00, o segundo e o terceiro no dia 17 de abril, às 15h00 e às 18h30 e o último no dia 18 de abril às 11h30.

O primeiro workshop, “ SOS Bebé - Conheça as causas, sintomas e soluções! Aprenda connosco a aliviar o seu bebé, tornando-o mais feliz e tranquilo” vai ser realizado com a terapeuta do sono de bebés, Ana Maria Pereira, que irá esclarecer todos os futuros pais sobre os principais desconfortos do bebé.

No dia 17 de abril, os temas abordados serão principalmente o processo da muda da fralda e os cuidados a ter com a pele do bebé e a mala de maternidade.

No primeiro, o tema abordado será “Muito antes dos primeiros passos ou sorrisos, manter os bebés seguros é a prioridade n.º 1 das mamãs”. O segundo vai abordar o tema “Devo organizar a mala a partir de quando? E o que tenho de levar? – Nós damos uma ajuda para que não se esqueça de nada!".

O último workshop desta semana “É importante esclarecer todas as dúvidas relativas à segurança do bebé. Queremos papás tranquilos e bebés seguros!”, onde serão abordadas várias medidas de segurança auto a que os pais devem estar atentos, em especial no dia de saída da maternidade.

Para aceder aos workshops é apenas necessário entrar no site da BebéVida e submeter a sua inscrição. As inscrições são gratuitas mas sempre obrigatórias.