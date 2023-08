A exposição imersiva e interativa dedicada à história de vida da artista mexicana Frida Kahlo, em exibição na Immersivus Gallery Lisboa, no Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras, vai despedir-se de Lisboa, no próximo dia 1 de setembro.

Por essa razão os bilhetes para “Frida Kahlo, a Biografia Imersiva”, vão ter, a título excecional, o custo único de 9€.

A exposição resulta de uma parceria entre a Immersivus Gallery, o ateliê OCUBO, a Frida Kahlo Corporation, a galeria Ideal Barcelona e o estúdio criativo Layers of Reality. Nesta é relatada a vivência de uma das artistas mais marcantes do século XX.

Dividida em dois momentos, a exposição inicia-se com um percurso por diversas instalações artísticas multimédia, onde é possível vivenciar a realidade virtual e criar um modelo personalizado de Frida Kahlo. Depois, o público é imerso num espetáculo audiovisual em 360º no coração do Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras, onde é possível assistir aos momentos mais marcantes do percurso pessoal da artista.

“Frida Kahlo, a Biografia Imersiva” já recebeu mais de 65 mil visitantes e pode ser visitada de terça a sexta-feira, a partir das 16h30, e ao sábado e ao domingo a partir das 15h30. As entradas podem ser adquiridas online.

Nascida no México a 6 de julho de 1907, Frida Kahlo foi uma mulher à frente do seu tempo, tanto na vida como na Arte. Reconhecida postumamente, assume-se hoje como um ícone social, artístico e cultural que transcende fronteiras e gerações, e cuja história continua a inspirar pessoas por todo o mundo.