Amigurumi, Yamato-Toji e Sashiko são as técnicas japonesas que o Museu do Oriente dá a conhecer ao longo do próximo mês de março, em oficinas práticas que partilham algumas dicas ancestrais para transformar tecidos e fios em verdadeiras obras de arte.

A técnica de Amigurumi permite criar bonecos a partir de fios de algodão, utilizando técnicas básicas de crochet para dar vida a animais, objetos e pessoas. O workshop de Amigurumi realiza-se em duas sessões, nos dias 12 e 26 de março, com o objetivo de ensinar a construir uma boneca de inspiração japonesa.

No sábado, dia 19, é à técnica de Yamato-Toji que se dedica a oficina que ensina esta tradição nipónica de encadernação que usa fitas achatadas, ou tiras de papel, em vez de corda. Os cantos da lombada são reforçados e é também aplicado um papel, ou tecido em padrão colorido, nas capas. Durante a sessão, cada participante executará o seu próprio livro, forrado a tecido.

Yamato-Toji créditos: Museu do Oriente

A arte japonesa do Sashiko permitiu, em tempos, tornar os tecidos mais fortes, mas hoje serve, sobretudo, para decorar. Baseada em motivos geométricos, o sashiko depressa assimilou motivos de desenho livre.

As potencialidades desta técnica são exploradas numa oficina que se realiza no dia 30 de março, dedicada ao motivo circular para aplicação na decoração de uma peça para o lar.