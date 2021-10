Nos primeiros dias de outubro, Sagres volta a dar palco a um dos maiores eventos de natureza à escala nacional – o 12.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza –, que pretende reunir famílias e amantes da natureza numa experiência envolvente e próxima das aves que sobrevoam o território algarvio, através de sessões de observação em terra e no mar e de sessões de anilhagem. O festival vai proporcionar passeios pedestres, palestras e desafios para os mais novos de 1 a 5 de outubro.

Esta é uma das atividades proposta no “Guia Algarve” cuja nova edição online já se encontra disponível para consulta.

Em termos de programação musical, o maior destaque vai para o concerto dos Clã, que se realiza a 26 de outubro no Centro Cultural – Auditório Duval Pestana, em Lagos, com início marcado para as 21h30. Os artistas vão aproveitar a oportunidade para apresentar o seu nono disco, “Véspera”, lançado em pleno confinamento.

Já em Faro, será possível assistir ao espetáculo de ópera “Carmen”, uma reconhecida ópera francesa em quatro atos escrita pelo músico e compositor George Bizet, a acontecer no Teatro das Figuras (no dia 27, às 21h00).

O mês de outubro contempla ainda diversas opções para quem gosta de ocupar os tempos livres com outras iniciativas de cariz artístico-cultural, como teatro, dança e pintura. Da agenda fazem parte os espetáculos a “Morte de um Caixeiro Viajante”, peça de teatro que retrata os Estados Unidos dos anos de 1940, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (dia 9, às 21h30) e as “Cenas da Vida Conjugal”, que está marcado para o Cineteatro Louletano (dia 30, às 21h00).

O Teatro das Figuras, em Faro, será ainda palco de um espetáculo de dança intitulado "And Still We Move" BoCA - Biennial of Contemporary Arts” (dia 8, às 21h30), uma apresentação pensada e interpretada por Joana Castro e Maurícia Barreira Neves que tem como base uma verídica história de amor.

Para quem é apreciador de obras de arte existem, igualmente, diferentes opções em vários concelhos da região. Em Albufeira, a Galeria Municipal João Bailote dá a conhecer a exposição "IV Revolução Industrial", de Aquilo Ferreira, nome da arte portuguesa contemporânea (de segunda a sexta-feira das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, até dia 15 de outubro). Já em Lagos está patente a exposição de cerâmica "A Brincar com o Fogo" de Adelaide Filipe, no Centro Cultural (de terça-feira a sábado das 10h00 às 18h00, até dia 30 de outubro).

Sessões cinematográficas, circo, roteiros gastronómicos – como a 11.ª edição da Rota do Petisco, nos restaurantes algarvios aderentes à iniciativa (que decorre até 10 de outubro) – e o Reinos e Mundos, um circo contemporâneo que encherá o Teatro das Figuras, em Faro (dia 6, às 21h30), são outras das muitas propostas do “Guia Algarve”, a agenda de eventos editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve.

