A mítica casota do Snoopy chegou a Lisboa pelas mãos da Swatch e instalou-se em três paragens de autocarro: nas Amoreiras, no Rossio e na Av. da Liberdade.

Original, irreverente e inovadora, a marca suíça surpreende os habitantes e visitantes da capital portuguesa com uma ativação que vem promover a recém-lançada coleção Swatch x Peanuts.

Uma nova coleção especial composta por seis relógios, que celebra as personagens de Peanuts, banda-desenhada mundialmente famosa da autoria de Charles M. Schulz. Snoopy, Charlie Brown, Woodstock, Lucy e restantes personagens assumem o protagonismo nos modelos da nova coleção Swatch e transportam-nos até divertidas recordações de infância.

Esta ativação, desenhada e desenvolvida em parceria com a JCDecaux Portugal, vai estar visível até 21 de dezembro.

A nova campanha Swatch vem reforçar o compromisso da marca suíça com Portugal, apostando em ações de proximidade com os seus clientes no mercado nacional.