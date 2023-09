O bairro dos Anjos foi o local escolhido por três amigos - com um passado ligado à restauração - para abrir um novo projeto: a padaria Soares & Co. O espaço, que acaba de completar um ano de vida, destaca-se por querer recuperar o conceito de padaria e oferecer a todos os portugueses o seu bem mais precioso: pão de verdade feito de forma artesanal e como manda a tradição.

Todos os seus produtos são feitos por Ricardo Soares, sócio e padeiro deste estabelecimento 100% português, a partir de uma fórmula centenária de massa mãe muito especial: criada com a ajuda de D. Beatriz, padeira e a guardiã do forno comunitário da Aldeia Histórica de Idanha-a-Velha, onde anualmente se realiza o festival Arrebita Idanha Bio que contou com a participação deste grupo de amigos em 2022.

"Foi ela quem lhes ofereceu um bocado da sua própria massa mãe, cuidada e alimentada na sua família há várias gerações. Estamos a falar de um produto orgânico, vivo, com mais de 100 anos, de consistência seca, que demora cerca de uma semana a atingir o ponto ideal de fermentação - um pedaço de céu para qualquer padeiro, e para os amantes de pão", pode ler-se no comunicado.

A par da qualidade dos seus produtos, junta-se a diversidade de opções de padaria e pastelaria que poderá encontrar na Padaria Soares e que, facilmente, vão conquistar qualquer estômago.

O Pão trigo (3.90€), o Pão de Grão (3.90€) o Pão de Espelta e Aveia (4.30€), o Pão de Centeio (4.20€), o Pão de Trigo Sarraceno (4.20€) e o Pão de Azeitonas (5.70€) são algumas das opções que poderá encontrar diariamente neste estabelecimento.

Se é fã de algo mais doce pode escolher por duas opções de brioche - o Brioche Redondo (0.95€) e o Forma Brioche (8.00€) - e diversos bolos, como o Rolo de Canela (2.60€), o Pain au Chocolat (2.50€) e o Croissant (2.00€).

Aqui também é possível viajar até Itália e provar três qualidades de focaccia: Simples (3.00€), Tomate e Queijo Cabra (4.00€) e Courgete e Emmental (2.00€).

A Padaria Soares & Co. funciona entre terça-feira e sábado, das 9h15 às 15h00, e está localizada na Rua Joaquim Bonifácio 34 36, 1150-195 Lisboa.