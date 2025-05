Depois de ter impressionado tudo e todos ao surgir com o cabelo curto, Nicole Kidman voltou às suas 'origens'. A atriz surgiu numa nova passadeira vermelha com longos cabelos loiros.

Nicole Kidman marcou presença nos Academy of Country Music Awards, que decorreu na quinta-feira, dia 8 de maio, no Texas.

Na ocasião, a atriz, de 57 anos, usou um look preto, que combinou com o visual do marido, Keith Urban, que também marcou presença no evento ao lado de Nicole. Veja as imagens da galeria.

Leia Também: Nicole Kidman exibe transformação de visual. Eis as imagens