Dias 5 e 6 de março, das 10h00 às 18h00, realiza-se mais uma edição do Mercado Crafts & Design no Jardim da Estrela, desta vez com o tema "Flower Breeze".

Nesta edição surpreenda-se com as mais recentes propostas dos criadores do mercado para a nova estação que se aproxima a passos largos.

Aproveite os dias mais longos e soalheiros e usufrua daquele que é o segundo maior jardim de Lisboa.

Existem novas cores, texturas e aromas para descobrir. Faça uma visita, a entrada é livre.