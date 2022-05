Sem planos para o fim de semana? Descubra cinco programas que animam os quatro cantos do país

Fitinhas para toda as idades

Matosinhos | cinema | 7 mai.: 10.30h | M/3

O Mar Shopping Matosinhos promove mais uma sessão de “Fitinhas”. Em maio, é a vez de "Cantar! 2" brilhar. Este é o segundo capítulo das aventuras do coala Buster Moon, determinado a vingar no mundo do espetáculo. O problema? Precisa de convencer a lenda do rock Clay Calloway, isolada dos palcos há muito. Diversão garantida para toda a família.

Um baú cheio de histórias

Espinho | hora do conto | 7 mai.: 11h |2 aos 5 anos

Este fim de semana, Rui Ramos promove a hora do conto "O Baú do contador”. O objetivo está em promover a leitura em voz alta como forma de estimular a imaginação das crianças e criar laços familiares. Contar histórias é a melhor forma de transmitir ideias, conceitos e informação de forma lúdica, quer para miúdos quer para graúdos. Junte-se a esta sessão!

O segredo da floresta

Torres Vedras | teatro | 8 mai.: 16.30h | M/6

O Teatro Cine de Torres Vedras recebe o espetáculo “O Segredo da Floresta”. Um recado promete um presente especial a todos os animais. No entanto, as horas passam e nada acontece. Enquanto esperam, os animais da floresta contam histórias cómicas uns aos outros. É assim que desvendam o grande segredo e recebem a melhor prenda do mundo: a amizade.

Melodias da Disney

Lisboa | espetáculo | 7 mai.: 16h | M/6

Viva a magia em plena capital. A Lisbon Film Orchestra, conduzida pelo maestro Nuno de Sá, apresenta as melhores bandas sonoras da Walt Disney em "Disney in Concert". O Campo Pequeno recebe clássicos como "O Rei Leão", "A Pequena Sereia", "Piratas das Caraíbas", "Mary Poppins", "A Bela e o Monstro", "Aladdin" e "Frozen", tocados por 55 músicos.

Nas páginas de Oscar Wilde

Sintra | espetáculo | 7, 8 mai.: 16h, 11h | M/3

O Teatro Tapa Furos leva até à Biblioteca Municipal de Sintra o espetáculo “O Gigante Egoísta e o Príncipe Feliz”. Esta obra, inspirada no espólio literário de Oscar Wilde, explora um mundo encantado, onde anjos sussurram entre arvoredos, confundindo o olhar humano com beleza. Querem contar maravilhas, serenar durante dias inteiros e encantar as crianças. Uma interpretação a não perder.