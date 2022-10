Selina, a marca hoteleira, em rápido crescimento, orientada para a criação de experiências e focada nos viajantes das gerações millennials e Z, apresenta o Selina International Music Summit – SIMS, um festival que estará presente este outono, nas unidades Selina de Marrocos, Portugal, Costa Rica e Panamá.

"Há muito que a música é parte essencial da experiência Selina e a iniciativa SIMS, vem proporcionar aos viajantes uma maior imersão na cultura e comunidade do destino. Para os amantes de música interessados em participar num Selina International Music Summit, as possibilidades estendem-se um pouco por todo o mundo, criando a oportunidade perfeita para viver experiências únicas e memoráveis em Portugal ou em paragens mais exóticas", explica o grupo em comunicado.,

A primeira sugestão é viajar até Marrocos entre os dias 27 e 30 de outubro, para o SIMS Starlight que terá lugar no coração do deserto marroquino, onde estarão em destaque os estilos étnico e eletrónico, pool parties e sessões de chill out inesquecíveis. Dançar sob as estrelas, apreciar bons momentos musicais, dormir num espaço único e sentir a magia do deserto são as propostas para o Selina Nómada Camp Agafay. Esta unidade que abriu em 2022 eleva o glamping a outro nível, com piscinas privadas, máquinas de café expresso, ar condicionado e outras comodidades. Com um restaurante, bar, clube noturno, piscina, deck para yoga, e espaço de coworking dirigido aos nómadas digitais, o Selina Agafay tem uma localização única, capaz de criar experiências como andar de camelo, wellness, ou caminhadas pelos desfiladeiros.

SIMS Portugal

Em Portugal o SIMS terá um especial Halloween, a decorrer no dia 31 de outubro. Este será um momento para celebrar, em simultâneo, em três espaços distintos, com DJ’s convidados, bebidas especiais e surpresas de Halloween, durante toda a noite. Para aproveitar o SIMS em Portugal, os participantes podem juntar-se ainda à festa no Selina Peniche aproveitando para uma escapadela de surf, apreciar uma viagem através da história e da cultura de Évora, no Selina Évora, ou fazer uma pausa num espaço junto ao oceano, onde as good vibes da praia e do mar se fundem com o design ao estilo californiano, no Selina Ericeira. Para consultar a programação SIMS em Portugal, que teve início no dia 5 de outubro em Peniche com atuações dos DJ’s Ritmos Cholulteka, Sea Groove, e Ocean Travelers, basta aceder à página de Instagram Selina Portugal.

Na Costa Rica, no Selina Puerto Viejo, os “Electric Animals” dão o mote para uma festa de lua cheia que terá lugar no dia 8 de outubro, e que conta também com a participação de artistas como Maria Wabe, Javee, Fernando Melo e Alel. Este espaço Selina, é um oásis eco-friendly na primeira linha de praia, que inclui uma piscina, um pizza garden, um bar de praia, yoga deck e outras atrações. No exterior, atividades como paddleboarding sobre recifes de corais, andar de cavalo na floresta, ou caminhadas no Parque Nacional de Cahuita.

De 2 a 6 de novembro, o Selina Playa Venao no Panamá recebe o SIMS Sattalight com quatro dias mágicos de música num dos locais mais paradisíacos do Planeta. Artistas mundiais como Ame, Trikk e Musumeci estarão no palco do SIMS, assim como DJ’s locais, rodeados de palmeiras na linha costeira da Península de Azuero’s.

O Selina Playa Venao está localizado numa vila pitoresca, rodeada de palmeiras que embalam um dos melhores pôr do sol do Pacífico. Na propriedade destacam-se uma cozinha totalmente equipada, um restaurante frente à praia, um espaço de coworking e uma piscina exterior. Os viajantes podem aproveitar atividades como surf, yoga matinal, passeios a cavalo, pesca em mar aberto, ou um tour pelo refúgio de vida selvagem, a Ilha Iguana.