O primeiro baile de Carnaval do Savoy Palace promete ser a festa mais charmosa e exclusiva da ilha da Madeira.

No dia 21 de fevereiro, sexta-feira, a Grand Ballroom do hotel veste-se de “50 Shades of Glamour” para trazer ao de cima a elegância e o glamour naturais de cada um.

O convite desafia-o a vestir o lado mais charmoso ou não fosse o dress code ‘50 Shades of Grey’. A festa começa às 19h30, com welcome drink, seguindo-se o jantar buffet com música ambiente.

Durante o jantar, a euforia da Caneca Furada, uma das trupes mais emblemáticas da ilha da Madeira, começa a aquecer o ambiente para a noite mais atrevida do ano. Após este momento, entra em palco a Live Brisk Band e o DJ Romano Faria, que garantem momentos intensos e a animação dos foliões ao longo da noite.

Mas a festa não acaba aqui, o Savoy Palace convida-o continuar a celebração nos dias seguintes, entre 22 e 25 de fevereiro, no restaurante Hibiscus, com os buffets especiais de Carnaval que trazem o melhor da gastronomia através de pratos inspirados no carnaval do Brasil, Nova Orleães, Veneza e, claro, Madeira.

Finalmente, para assinalar o entrudo, o 16º piso do hotel recebe no dia 24 a "Hippie Night Fancy Dress", a festa de carnaval do Galáxia Skybar que irá premiar o melhor disfarce com um almoço para duas pessoas no restaurante Alameda.

Tire todas as cores do seu armário e aproveite a festa com DJ num dos rooftops mais emblemáticos do Funchal.