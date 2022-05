Depois de dois anos sem Santos Populares, não hão de faltar festas por Lisboa. E a Future Farm, marca de plant-based food recém-chegada ao país, não quis de ficar de fora. Com a premissa de fazer parte da cultura local e convidar as pessoas a “mudar o mundo à portuguesa”, a marca juntou-se à MUSA para criar os Santos do Futuro, a festa popular mais futurista de Lisboa.

Este será um evento aberto ao público, onde vai ser possível experimentar um menu idealizado especialmente para a festa e assinado pelo Chef Pedro Abril, dos NKOTB (New Kids On The Block), - composto por petiscos com Future Farm. Aqui, ninguém encontrará as típicas sardinhas ou o chouriço assado, mas todos terão oportunidade de provar os deliciosos Future Burgers, os Pasteis de Massa Tenra do Futuro, a Bifana do Futuro ou o Frango Frito do Futuro, entre outras maravilhas.

Nestes santos futuristas, também não vai faltar boa música. As bandas portuguesas Celso e Salto tomam conta do terraço com dois DJ set, a partir das 14h00 e das 17h00, respetivamente, e prometem música moderna, divertida e perfeita para um pé de dança. No andar de baixo, a partir das 22h30, o trio feminino As Medusas vai brilhar na pista.

“Para nós, fazer parte da cultura dos países em que estamos presentes é essencial. Queremos construir uma relação genuína com as pessoas e os habitantes locais, e é isso que procuramos em todas as parcerias que fechamos. Este twist de tradição e modernidade que queremos apresentar no Arraial do Futuro diz bem quem somos: uma marca jovem, que respeita todos os gostos e tradições, mas que apresenta uma nova alternativa na forma como nos alimentamos e como vemos o mundo. Sem nunca perder a diversão e o sabor”, afirma Pedro Zuim, Diretor de Marketing EMEA & APAC da Future Farm.

Os Santos do Futuro acontecem no sábado, 04 de junho, a partir das 13h00, na nova Fábrica da MUSA, que fica no nº9 da Rua Vale Formoso, em Marvila. A entrada é gratuita.

Sobre a Future Farm

Lançada em abril de 2019, a Future Farm é uma empresa alimentar independente, que utiliza tecnologia de ponta para criar a melhor carne de origem vegetal do mercado. A sua abordagem inovadora permite-lhe criar alimentos com o mesmo sabor, textura e suculência de carne - sem prejudicar os animais e o planeta.

A carne do Futuro chegou a Portugal em março deste ano e está a ser um verdadeiro sucesso, com uma grande aceitação por parte dos portugueses.

A Europa é um mercado muito relevante e é uma das grandes prioridades para a marca. Portugal não é exceção, é um mercado que está em expansão no que toca aos produtos alimentares de origem vegetal. Os portugueses têm demonstrado estar cada vez mais abertos a dietas flexitarianas, vegetarianas e veganas, e por isso existe uma grande oportunidade de crescimento no País. Aliás, nas primeiras semanas, venderam-se quatro vezes mais produtos do que a marca tinha previsto, o que mostra que os portugueses procuram estas alternativas e estão bastante curiosos com a Future Farm.

Os produtos da Future Farm encontram-se à venda nos supermercados do El Corte Inglés de Lisboa, Vila Nova de Gaia e na loja online, no Supercor da Beloura e do Restelo, e na app de entrega ultra- rápida de compras Getir. Estão também prontos a “devorar” na Musa da Bica e na Like a Lord Burgers, o restaurante virtual do ator e humorista Rui Unas.