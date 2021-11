Sabores e artesanato da serra algarvia na Feira de Natal em Loulé

A Feira da Serra pretende mostrar o que de melhor se faz em termos de artesanato e produtos agroalimentares, trazendo à cidade as tradições serranas algarvias. Quem se deslocar à avenida José da Costa Mealha, em Loulé, a 4 de dezembro (10h00 ás 17h00), vai encontrar para aquisição produtos em empreita, latoaria, cortiça ou couro, os tradicionais licores e aguardente de medronho ou os enchidos da Serra do Caldeirão são algumas das propostas dos expositores.

“A iniciativa de Natal é uma excelente oportunidade para adquirir presentes originais, assim como para apoiar os artesãos e produtores locais. Também alguns dos incubados do Loulé Design Lab estarão presentes, com as suas peças que aliam a tradição à inovação”, informa a Câmara Municipal de Loulé, promotora da feira.