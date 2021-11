Rossio Christmas Market, o tradicional mercado natalício, onde se pode passear, comprar presentes e desfrutar do espírito desta época festiva, numa das praças mais emblemáticas de Lisboa, o Rossio, já inaugurou.

Ao artesanato, doces, bebidas, produtos e decorações, já tradicionais no Mercado de Natal, junta-se uma nostálgica viagem no tempo com a Exposição de Natal do Hospital das Bonecas, que reúne uma vasta coleção de bonecas desta loja histórica, que vive há mais de 190 anos na Baixa de Lisboa.

Uma exposição que promete maravilhar crianças e transportar os adultos à sua infância, criando verdadeiros momentos de partilha para as famílias.

Durante o Rossio Christmas Market os visitantes vão ter oportunidade de apreciar também uma exposição de montras natalícias. Uma iniciativa desenvolvida em parceria com a Escola de Comércio de Lisboa, que prima pela originalidade e criatividade.

E porque “Não há Natal como na Baixa”, o Comboio de Natal que irá percorrer as ruas da Baixa será a grande novidade do programa deste ano, para que seja um Natal inesquecível. A viagem é gratuita para toda a família mediante o levantamento de vouchers nas lojas aderentes.

O Rossio Christmas Market vai estar presente na Praça D. Pedro V até 19 de dezembro.