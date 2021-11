Os restaurantes Guilty Avenida, Guilty Parque das Nações e Guilty Porto terão uma área renovada para receber os clientes que procuram o melhor sports bar para se reunirem com os amigos, numa parceria única com a Sport TV, primeiro canal de televisão português inteiramente dedicado à transmissão de conteúdos desportivos.

O Grupo Olivier e a Sport TV assinam, esta quinta-feira, um protocolo que reforçará a oferta do Sport TV Guilty Stadium, espaço que transforma os restaurantes Guilty by Olivier em bancadas VIP para adeptos de múltiplas modalidades. A renovada atmosfera desportiva aproximará a experiência ainda mais da vivida nos grandes palcos desportivos, do golfe ao ténis, passando pelo atletismo, motociclismo e, inevitavelmente, o ‘desporto rei’.

Esta será a bancada privilegiada para ver alguns dos maiores artistas portugueses do desporto espalhados pelo mundo. O quarteto de Manchester na Premier League, liderado por Cristiano Ronaldo – companheiro de Bruno Fernandes no United e rival de Rúben Dias e Bernardo Silva no City –, o poste Neemias Queta da equipa da NBA Sacramento Kings e o piloto do MotoGP Miguel Oliveira, bem como o duelo Max vs Hamilton da próxima época da Formula 1 formam parte do “plantel” da Sport TV e, por via desta parceria, do Guilty Stadium.

Joel Pires, Diretor Comercial e de Marketing do Grupo Olivier, considera que “a envolvente emocional do desporto de alta competição alinha-se pelos valores do Guilty by Olivier, onde impera um ambiente descontraído. Em equipa que ganha não se mexe, e sinal disso é o prolongamento desta parceria que iniciámos com a Sport TV em 2019, e com o qual o Sport TV Guilty Stadium reforça o desafio aos clientes para que assistam num grande ambiente aos melhores eventos desportivos internacionais”.

Tiago Esteves, diretor de Marketing e Vendas da Sport TV, explica que “o prolongamento da parceria Sport TV e Guilty by Olivier confirma o seu enorme sucesso desde 2019. O perfeito alinhamento de valores que tornaram o Sport TV Guilty Stadium uma aposta vencedora é agora renovada e vai continuar a levar toda a emoção aos que apreciam assistir o melhor do desporto internacional num ambiente de excepção.”

A assinatura do protocolo decorrerá pelas 18h30, no Guilty Avenida, a tempo de ver em direto a partida Irlanda - Portugal, jogo que integra a fase de grupos da apuramento para o Mundial 2022 e que se realiza às 19h45 no Estádio Aviva, em Dublin.

Neste renovado “palco dos sonhos”, os adeptos podem acompanhar o seu desporto favorito com pizzas, massas e hambúrgueres com o twist by Olivier e celebrar cada momento de euforia com diversos tipos de cerveja, vinhos, licores e cocktails de autor.

Em dias selecionados, o Guilty Stadium oferecerá aos clientes a oportunidade de regressarem a casa com vouchers de mensalidades gratuitas da Sport TV, assim façam um palpite vencedor para o resultado final na competição que estão a seguir.